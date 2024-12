“Fa’ le valigie, sei fuori dal progetto” | Gasperini, esclusione netta e decisa: addio a gennaio confermato

Gasperini ha deciso: il giocatore lascerà l’Atalanta a gennaio. Ai margini dal progetto nerazzurro, cambierà maglia nelle prossime settimane.

Considerata ormai da diversi anni dalla maggior parte di tifosi e appassionati come una big del campionato di Serie A, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini continua a navigare imperterrita verso quel sogno ancora leggermente velato chiamato Scudetto.

Un sogno, la conquista del tricolore, che, sebbene considerato distante e di difficile raggiungimento dalle parti del Gewiss Stadium, sta in realtà prendendo sempre più piede nelle ambizioni della società nerazzurra che, reduce dal fantastico trionfo in Europa League della scorsa stagione, ha certamente tutte le carte in regola per poter ambire alla conquista del titolo di campione d’Italia.

I risultati conquistati nel girone d’andata, alla cui conclusione manca solo una partita, danno infatti conferma dell’otttimo lavoro compiuto negli anni, non solo in campo, da tutta la società bergamasca che, passata nel giro di poco tempo da realtà quasi costantemente in lotta per non retrocedere a gruppo capace di vincere in Europa e lottare per lo Scudetto, non ha ora alcuna intenzione di fermarsi.

Terminare il campionato in prima posizione, considerando anche i prossimi impegni in Supercoppa Italiana, Champions League e Coppa Italia e soprattutto la forte concorrenza di Inter e Napoli, non sarà ovviamente facile. Retegui e compagni dovranno tenere la guardia sempre alta e sbagliare il meno possibile. Il sogno è realizzabile, ma l’ultima parola spetta come sempre al campo.

Atalanta al top, ma Godfrey non pervenuto: l’ex Everton in campo appena cinque volte

In un’Atalanta che, come detto, continua a sognare la vittoria di quello che sarebbe il primo scudetto della sua storia, c’è anche chi, purtroppo, non ha fin qui garantito quell’apporto sul quale tifosi e addetti ai lavori speravano di poter contare in una stagione, questa 2024-2025, piena zeppa di impegni.

Stiamo parlando ovviamente del difensore centrale inglese, Benjamin Godfrey, che, prelevato dall’Everton lo scorso giugno per circa dieci milioni di euro, ha fin qui visto il campo in appena cinque occasioni tra Supercoppa Europea, Serie A, Champions League e Coppa Italia. Cinque partite, per un totale di soli 93 minuti complessivi giocati, che fanno ben comprendere come Gasperini nutra scarsa considerazione nei suoi confronti.

Atalanta, Godfrey verso il ritorno in Premier: anche Sulemana con le valigie in mano

Schierato, come anticipato poc’anzi, in appena cinque occasioni da Gian Piero Gasperini, Benjamin Godfrey sarebbe a un passo dal lasciare Bergamo per far ritorno in Premier League nel corso dell’imminente sessione invernale di calciomercato che, ricordiamo, aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 2 gennaio.

Un ritorno nel massimo campionato inglese che, stando a quanto riferito dai colleghi di Calcio in Pillole, potrebbe concretizzarsi in favore di una tra Nottingham Forest e Wolverhampton. Insieme all’ex Everton potrebbe lasciare il club nerazzurro anche Ibrahim Sulemana che, impiegato fin qui tre volte in campionato e una in Coppa Italia, potrebbe essere ceduto in prestito per avere più spazio.