“Non parteciremo” | La squadra diserta clamorosamente la manifestazione e resta a casa: è UFFICIALE

L’annuncio è UFFICIALE: la squadra non parteciperà alla manifestazione. Decisione clamorosa che soprende tutti. Scenario incredibile.

Con una giornata ancora da disputare, il girone d’andata del campionato di Serie A si appresta a concludersi nel primo fine settimana del nuovo anno con la 19esima giornata della stagione, in programma tra sabato 4 e domenica 5 gennaio.

Un fine settimana, quello che anticiperà l’Epifania, in cui andranno in scena sette incontri su dieci, con Atalanta-Juventus, Como-Milan e Inter-Bologna che verranno disputate tra il 14 e il 15 gennaio per consentire ai bianconeri, ai rossoneri e alle due formazioni nerazzurre di volare in Arabia Saudita per contendersi la Supercoppa Italiana.

Manifestazione, questa, che, in programma a Riad tra il 2 e il 6 gennaio 2025, potrebbe giocare un ruolo certamente importante soprattutto sul rendimento di Inter e Atalanta che, attaccate al primo posto in graduatoria insieme al Napoli di Antonio Conte, al loro rientro in Italia potrebbero trovarsi costrette a inseguire i partenopei, che il 4 gennaio andranno a far visita alla Fiorentina di Raffaele Palladino.

In caso di vittoria esterna contro la Viola dell’ex tecnico del Monza, Lukaku e compagni si porterebbero infatti a più tre sulla Dea e a più quattro sul Biscione che, chiamati a scendere in campo nei giorni successivi, potrebbero anche risentire di questa eventuale leggera pressione. La stagione, ad ogni modo, è ancora lunga, spetterà pertanto come sempre al rettangolo verde l’ultima parola.

Atalanta, Inter, Juventus e Milan volano in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana: a Riad dal 2 al 6 gennaio

Dopo l’edizione dello scorso anno che ha visto trionfare l’Inter di Simone Inzaghi, la Supercoppa Italiana si prepara ad andare in scena per il secondo anno di fila col format delle final four. Un format, caratterizzato dalla disputa di semifinali e finale, che quest’anno vedrà impegnate a Riad, tra il 2 e il 6 gennaio 2025, Atalanta, Inter, Juventus e Milan.

Teatro della competizione sarà lo Stadio dell’Università Re Sa’ud della capitale araba il quale, nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, vedrà affrontarsi rispettivamente Dea e Biscione e Vecchia Signora e Diavolo. Le vincitrici delle due semifinali si sfideranno quindi, sempre nel succitato impianto della capitale, nella finalissima fissata per lunedì 6 gennaio.

I tifosi dell’Atalanta non voleranno in Arabia Saudita per sostenere la squadra: l’annuncio UFFICIALE su Instagram

Pronta, come detto, a volare in Arabia Saudita per affrontare inizialmente l’Inter di Simone Inzaghi nella prima semifinale di Supercoppa Italiana in programma a Riad giovedì 2 gennaio 2025, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini non potrà purtroppo contare sul supporto di una buona parte dei propri tifosi. Stando a quanto annunciato su Instagram attraverso la condivisione di una storia sull’account “folleamorenostro1907“, gli ultras della Dea hanno infatti confermato la propria volontà di non seguire la squadra in Arabia Saudita per rispondere all’incoerenza del sistema calcio nostrano, capace di imporre loro restrizioni per ben sette trasferte su dieci sul suolo nazionale, ma di non vietare nulla nel caso specifico della Supercoppa Italiana.

Una presa di posizione chiara e decisa, quella del tifo atalantino, che ben si comprende leggendo il comunicato condiviso come storia su Instagram sull’account “folleamorenostro1907“: “Inutile ribadire i motivi per cui ci schieriamo senza esitazione contro l’ennesimo prodotto del calcio moderno, inutile ribadire l’incoerenza di un sistema che in Italia solo quest’anno ci ha imposto restrizioni in 7 trasferte su 10 (Inter compresa) ma in Arabia magicamente ci permetterebbe di assistere a partire con Inter, Juventus o Milan. Mai schiavi del risultato, nemmeno con l’Atalanta prima in classifica! A Riyad non ci saremo“.