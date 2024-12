“Il volo per Londra parte tra un’ora”: addio all’Inter con la clausola | Thuram ha già avvertito la società

Marcus Thuram ha parlato con Beppe Marotta, lascia l’Inter per mezzo della clausola, il volo per Londra è già stato prenotato

Marcus Thuram è da un anno e mezzo un giocatore dell’Inter. La dirigenza lo ha scelto come sostituto di Romelu Lukaku e, nella sua prima stagione in Italia, ha subito dimostrato qualità importanti, aiutando il compagno di reparto Lautaro Martinez a diventare il capocannoniere del campionato e trascinando con un buon bottino realizzativo i nerazzurri al titolo.

La sua crescita è avvenuta anche grazie a un ruolo centrale nella Nazionale francese agli Europei disputati in Germania e conclusi in semifinale dai transalpini. Dopo il ritiro estivo ne ha potuto trarre giovamento anche mister Inzaghi.

Thuram ha, infatti, realizzato 12 reti in 17 giornate e sta guidando l’Inter ai vertici della classifica e in lizza per il titolo di campione d’inverno.

La punta è diventato ancora più determinante nelle dinamiche offensive della squadra e rappresenta uno dei pezzi pregiati dell’organico, con l’obiettivo di mettersi in mostra anche nella seconda parte di stagione e aiutare il club ad arrivare in fondo anche in Champions League.

Una clausola di 85 milioni non è un ostacolo per i top club europei

Marcus Thuram è stato intervistato dalla Gazzetta. Ha una clausola rescissoria di 85 milioni, una cifra elevata ma che diversi club potrebbero essere intenzionati a pagare per poterlo ingaggiare la prossima estate.

Lui risponde a questa ipotesi con la seguente dichiarazione: “Lo dico chiaro: non accadrà mai che io lasci l’Inter sfruttando la clausola, per il rapporto che qui ho con tutti. Quella cifra è messa lì, ma non sarò mai io da solo a scegliere. E se qualcosa arriverà, ci sarà sempre una discussione con la società“.

Marotta ha già prenotato il volo, Thuram lascia l’Inter

Un’affermazione che non ha convinto i tifosi. Uno di loro ha commentato su X simulando una discussione tra Beppe Marotta e il giocatore stesso. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta pari alla cifra della clausola la curva ritiene che la dirigenza lo lascerà andare, anzi Marotta prenoterebbe all’istante il volo di sola andata.

Ma ora ci sono degli obiettivi da portare al termine e dei trofei da vincere e Thuram darà il massimo per la maglia nerazzurra. Ha un ingaggio pari a 6 milioni netti e il contratto in scadenza nel 2028.