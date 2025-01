Cristiano Ronaldo annuncia l’addio: è la fine di un’era | È davvero la fine

Il campione portoghese, ormai prossimo ai 40 anni, annuncia novità importanti per il suo futuro in campo.

Nell’ultimo ventennio, insieme a Lionel Messi, è stato sicuramente il calciatore più forte, influente, chiacchierato e famoso al Mondo. Ha battuto record su record, ha vinto più di quasi tutti gli altri giocatori della storia del calcio, ma anche lanciato mode e spinto brand a livello di business e marketing.

Cristiano Ronaldo, più che un calciatore, è stato un’icona, un mito vivente per generazioni e generazioni di bambini che si avvicinano al mondo del calcio, ma anche per tutti coloro che amano questo sport. Sicuramente è stato più divisivo rispetto a Messi e a qualcuno non è mai stato troppo simpatico, ma è innegabile che ha cambiato per sempre la storia di questo sport.

Ora, a quasi 40 anni suonati – età che compirà il prossimo 5 febbraio – non si è ancora stancato e continua a infrangere record, ma soprattutto a segnare caterve di gol e spingere il suo fisico al massimo, anche oltre il possibile e l’immaginabile. Certo, non lo fa più, purtroppo, nei top campionati europei e in Champions League, ma oltre a farlo in Arabia Saudita, nella Saudi Pro League, lo si vede continuare a segnare anche con la maglia della sua Nazionale, il Portogallo, squadra per cui riveste ancora un’importanza capitale, visto il suo ruolo focale al centro dell’attacco.

Il suo passaggio dal Manchester United all’Al Nassr, inoltre, avvenuto nel gennaio 2023, ha aperto a tutti gli effetti quella che poi si è rivelata una vera e propria diaspora, soprattutto nell’estate successiva, con diversi campioni, come Neymar, Kante, Sadio Mané, Milinkovic Savic, Benzema, e tanti altri, che hanno scelto di andare a giocare in Arabia Saudita.

Ronaldo e la clausola all’interno del contratto con l’Al Nassr

Le ultime indiscrezioni sull’esperienza di Cr7 dall’altra parte del Globo, ci dicono che il campione portoghese, all’interno del suo faraonico contratto con l’Al Nassr, ora allenata dal nostro Stefano Pioli, ha una clausola che gli permetterebbe di liberarsi e firmare per un’altra squadra dall’1 gennaio in poi.

Una clausola che, però, Ronaldo non vuole esercitare anche se potrebbe. Il fenomeno lusitano, infatti, dopo aver realizzato, fino a questo momento, 74 reti in 83 presenze con la maglia dell’Al Nassr, vorrebbe vincere il campionato saudita prima di andare via e, quindi, lasciare l’Arabia Saudita da vincente.

Cr7, ecco il vero motivo per restare all’Al Nassr

Il compito, però, sembra ancora arduo. Dopo essere arrivata a 14 punti dai campioni dell’Al Hilal nella scorsa stagione, infatti, l’Al Nassr ora è quarta in classifica a ben 11 lunghezze dalla capolista Al Ittihad. Insomma, una missione ai limiti dell’impossibile.

C’è un’altra ragione, però, per cui CR7 vorrebbe restare in Arabia Saudita. Il suo sogno, prima di smettere, è quello di raggiungere i 1.000 gol in carriera, tra tutte le competizioni e tutte le maglie indossate. Ora è a poco più di 900 e la strada è ancora lunga. Siamo certi, però, che uno come lui non mollerà la presa e cercherà in tutti i modi di raggiungere la fatidica quota realizzazioni tanto agognata.