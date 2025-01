Fonseca, la verità dietro l’esonero: i risultati non hanno influito | Spunta il clamoroso retroscena

Secondo una sorprendente indiscrezione il tecnico portoghese non sarebbe stato licenziato a causa degli scarsi risultati.

Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Milan. Dopo nemmeno sei mesi, quindi, termina l’avventura del tecnico portoghese sulla panchina della squadra rossonera. Al suo posto il club di Viale Aldo Rossi ha deciso di puntare su Sergio Coinceiçao che firma un contratto di sei mesi, con opzione a favore della società milanista circa un possibile rinnovo per un’altra stagione.

L’ultima immagine di Fonseca come allenatore del Milan, quindi, sarà quella che a fine primo tempo del match casalingo contro la Roma, lo ha visto protestare contro l’arbitro Fabbri, reo secondo il tecnico portoghese di non aver concesso un rigore netto a favore dei rossoneri, che lo ha poi espulso, facendoli assistere al resto della partita dalla tribuna.

Il Milan di Paulo Fonseca è stata una squadra che non ha mai compiuto un reale processo di crescita ed è stata sempre colpevole del commettere gli stessi errori, soprattutto in fase difensiva. Al netto di una Champions League discreta, almeno fino a questo momento, i rossoneri hanno però disputato una pessima prima parte di campionato.

L’ottavo posto in classifica, gli otto punti di distacco dalla Lazio quarta in classifica, ma soprattutto le già quattordici lunghezze di distanza da Atalanta e Napoli capoliste, sono risultati senza ombra di dubbio molto deludenti per una squadra che era partita in estate con ben altre ambizioni.

Milan, dietro all’esonero di Fonseca ci sarebbe una lite con Ibra

Secondo alcune clamorose indiscrezioni, però, non sarebbero stati i risultati sul campo a decidere le sorti dell’allenatore portoghese. Durante la caotica serata di domenica 29 dicembre, prima e dopo il match contro la Roma, si sono susseguite diverse voci, sia sull’esonero di Paulo Fonseca, sia su una situazione che avrebbe fatto precipitare bruscamente gli eventi.

Questa indiscrezione, riportata da diversi media e poi smentita dall’ormai ex allenatore del Milan durante la conferenza stampa post partita, parlava di un litigio furioso tra Fonseca e Zlatan Ibrahimovic. Lite che sarebbe avvenuta negli spogliatoi rossoneri prima dell’inizio della gara contro la Roma.

Lite Ibra-Fonseca, le smentite delle parti

Il tecnico portoghese non avrebbe gradito le voci che stavano circolando sul suo futuro prima di un importante partita di campionato e, sempre secondo questa indiscrezione, lo avrebbe fatto presente a muso duro al Senior Advisor di RedBird che, a sua volta, avrebbe risposto a tono, scatenando la lite.

Questa voce è stata smentita da più parti e fonti, oltre che come detto dallo stesso Fonseca, ma è chiaro che qualcosa nei rapporti tra Fonseca la e dirigenza milanista, al netto della presunta lite con Ibra, si fosse rotta da tempo e questo avrebbe comunque portato, prima o poi, ad un esonero che sembrava inevitabile.