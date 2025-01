Dal Barcellona alla Juventus: ecco il difensore per Thiago Motta | Altro che Tomori

La Juventus può rinforzare la propria retroguardia con un centrale del Barcellona, Thiago Motta ha dato l’okay, preferito a Tomori

Le priorità del mercato di riparazione della Juventus sono quelle di un vice Vlahovic, anche se Milik è quasi pronto per tornare in campo, e di un centrale difensivo che prenda il posto di Gleison Bremer, fermo per il resto della stagione a causa della rottura del legamento crociato.

Nelle ultime settimane sono diversi i giocatori che sono stati accostati ai bianconeri. Piace molto Antonio Silva che non sta trovando spazio nel Benfica ma il club portoghese non sembra disposto ad aprire all’ipotesi di un prestito.

Il muro dei lusitano non ha intenzione di crollare se non di fronte a un’offerta economica rilevante, data la volontà della società di Lisbona di monetizzare dalla partenza del giovane difensore.

In cima alla lista dei desideri c’è Hancko del Feyenoord ma è più probabile che l’operazione si concretizzi la prossima estate. E così una delle ultime idee di Cristiano Giuntoli ha riguardato Tomori, relegato in panchina al Milan.

Il Milan e la Juventus potrebbero tornare a parlarsi per un altro difensore

Paulo Fonseca preferisce Gabbia e Thiaw come coppia di centrali ma i rossoneri chiedono almeno 25 milioni. Dopo aver aggiunto in rosa Kalulu, che ha fornito delle prestazioni superiori alle aspettative dal suo arrivo a Torino, la Juventus farà un tentativo.

Ma la novità consiste nella valutazione di due giocatori in forza al Barcellona e che hanno il contratto in scadenza nel 2026, con i blaugrana che non oppongono resistenza a una loro ipotetica partenza.

La Juventus pesca il proprio centrale dalla Liga

I due difensori sono Ronald Araujo, classe 1999 uruguaiano con passaporto spagnolo, e Andreas Christensen, danese classe 1996. Araujo è rientrato da qualche settimana dopo un infortunio subito in Copa America, mentre Christensen tornerà tra pochi giorni ed è fuori lista, decisione che ha consentito il tesseramento di Dani Olmo.

La Juventus monitora la situazione e potrebbe affondare il colpo nel caso in cui i contatti dovessero proseguire in modo efficace. Giuntoli tiene aperte diverse strade e l’unica certezza è che regalerà a Thiago Motta il difensore che ha richiesto, con il tecnico chiamato a conquistare almeno il quarto posto.