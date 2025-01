Addio per sempre CR7: il campione portoghese saluta | La decisione è ufficiale

La decisione presa spiazza tutti, finisce un’era, Cristiano Ronaldo dice addio, il saluto del fenomeno portoghese

Gli ultimi mesi di Cristiano Ronaldo testimoniano un giocatore che ha ancora molto da dare al mondo del calcio, a discapito della sua età. Il prossimo obiettivo del top player è quello di diventare il primo calciatore della storia a raggiungere quota 1000 goal in carriera, in una nuova e inedita sfida con il rivale di sempre Lionel Messi.

Una generazione che è al tramonto ma che ha diversi colpi ancora in canna per stupire gli appassionati e i tifosi. Lontani dall’Europa i due fenomeni continuano ad incantare con le loro prestazioni e con la maglia della propria Nazionale hanno un posto da titolare mai messo in discussione.

CR7 ha già messo nel mirino il Mondiale del 2026, l’ultima chance per alzare l’ultimo trofeo che manca, dato che ha conquistato l’Europeo nel 2016 con il Portogallo.

I compagni di squadra lo hanno decretato il leader indiscusso dello spogliatoio e si affidano al suo carisma fuori e dentro il campo per regalare una gioia a un intero Paese che si coccola il proprio fuoriclasse.

Come sta andando Ronaldo nell’attuale stagione saudita

Ronaldo che milita nell’Al Nassr ed è a quota 10 reti in questa prima parte di campionato, con il club fermo al quinto posto in classifica e già distante undici lunghezze dalla vetta.

Lottare per il titolo pare un obiettivo già da accantonare, motivo che avrebbe fatto propendere Cristiano a voler cambiare maglia, per l’ultima stimolante sfida della sua carriera con un club, ma ciò non sarà possibile.

Ronaldo non tornerà in Europa, smentite le voci di una trattativa con il top club

Negli ultimi giorni erano aumentate le voci che parlavano di un possibile ritorno in Europa di Cristiano Ronaldo e del suo trasferimento al Psg ma l’esperto di mercato Fabrizio Romano le ha smentite, affermando che non ci sia nessuna trattativa in corso tra l’attaccante e il club francese.

Psg che rischia di non accedere agli ottavi di finale di Champions League e che si giocherà almeno il pass per i playoff nelle ultime due gare del girone unico, mentre in Ligue 1 ha già un vantaggio rassicurante rispetto alle rivali, nettamente inferiori sul piano tecnico.