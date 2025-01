Costretto a vendere casa: divorzio milionario per il bomber della nazionale | L’ex moglie lo lascia in mutande

L’ex talento della Nazionale è stato costretto a vendere la propria casa in seguito al divorzio dalla moglie

I divorzi sono un momento delicato anche nella vita dei calciatori. La divisione dei beni, accordi su eventuali figli da accudire e il pagamento degli alimenti sono questioni spinose che richiedono l’intervento di legali che possano trovare un compromesso che accontenti le richieste di entrambi gli ex coniugi.

Uno dei casi più singolari degli ultimi tempi ha riguardato Hakimi e l’attrice spagnola Hiba Abouk. Il terzino marocchino, che percepisce 14 milioni lordi al Psg, ha ideato uno stratagemma per non fare versamenti cospicui alla ex moglie, risultando nullatenente e intestando tutto alla madre.

Ha giocato con la Nazionale e disputato una carriera di alto livello un altro calciatore che è alle prese con un divorzio. In serie A ha vestito la maglia del Milan nel 1998 ma per pochi mesi, con sole cinque gare con i rossoneri. Ha battuto due record come portiere. Lui è stato il primo a segnare su azione in Bundesliga e ha ricevuto ben cinque espulsioni in una singola stagione.

L’anno più importante è stato il 2006. Prima ha guidato l’Arsenal sino alla finale di Champions League, poi persa contro il Barcellona, con un cartellino rosso ricevuto anche in quella occasione che ha influito sull’esito della partita.

Uno dei portieri migliori della sua generazione

Ha poi difeso i pali della Germania ai Mondiali disputati in casa, a causa dell’infortunio subito dal rivale Oliver Kahn, giocando anche la semifinale, poi persa negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare contro l’Italia.

E sempre con l’Arsenal ha trionfato in Premier League due anni prima, con Arsene Wenger in panchina e un Henry sugli scudi, capocannoniere del campionato.

Ha dovuto vendere una villa per poter divorziare

Lui è Jens Gerhard Lehmann che vuole vendere la sua villa da 10,7 milioni di sterline in Germania dopo che si è separato dalla moglie a causa dei continui problemi nella sua vita privata.

L’ex portiere dei Gunners avrebbe interrotto il matrimonio con l’ex moglie 52enne Conny, che non vive più sotto lo stesso tetto, dopo aver trovato una nuova compagna più giovane. La coppia, che si è sposata ufficialmente nel 1999, avrebbe avuto una relazione tra alti e bassi per qualche tempo, con Lehmann, 55 anni, rimasto nella casa di famiglia con i figli Mats, 24, e Lieselotta, 18.