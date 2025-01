“Siamo in emergenza, vieni ad aiutarci” | Motta, chiamata disperata all’ex compagno svincolato: accordo e firma fino al 30 giugno

Thiago Motta chiede rinforzi per la difesa della sua Juventus. Una toppa potrebbe metterla l’ex compagno svincolato.

Sesta in classifica con 32 punti, a pari merito con la Fiorentina di Raffaele Palladino, e distante ben nove lunghezze dal primo posto attualmente occupato da Atalanta e Napoli, la Juventus di Thiago Motta fa i conti con un rendimento, quello fatto registrare nel girone d’andata, decisamente al di sotto delle aspettative.

Inserita fin dall’estate, anche alla luce del cambio in panchina, nel novero delle formazioni candidate alla vittoria dello scudetto, la Vecchia Signora, almeno per ora, è senza alcun’ombra di dubbio la compagine che insieme al Milan di Gerry Cardinale ha completamente deluso le attese della vigilia.

L’unico dato positivo fatto registrare al giro di boa dai piemontesi è infatti solo quello relativo alle sconfitte rimediate fin qui in campionato: zero. Dato, questo, certamente encomiabile, che passa però purtroppo in secondo piano considerando i troppi pareggi, ben undici nelle prime 18 partite di campionato giocate fin qui, che hanno impedito a Vlahovic e compagni di far compagnia ad Atalanta, Napoli e Inter in vetta alla graduatoria.

Tempo per risalire ancora ce n’è, ma è chiaro come i bianconeri, da qui alla fine del campionato, dovranno cambiare completamente registro per sperare di rientrare nella lotta per la conquista del tricolore. L’impresa è indubbiamente ardua, ma la Juve ha certamente tutte le carte in regola per poterci riuscire. Vedremo cosa dirà il campo.

Juventus, occorrono rinforzi in difesa: Motta con gli uomini contati tra infortunati e possibili addii

Persi, com’è noto, Bremer e Cabal, i cui rientri in campo sono ancora lontani, e con Danilo che potrebbe clamorosamente abbandonare la nave già nel mercato di gennaio (il brasiliano è molto vicino al Napoli), Thiago Motta si ritrova con un reparto difensivo praticamente ridotto all’osso in cui gli unici difensori centrali disponibili al 100 per cento sono Kalulu e Gatti.

Una situazione sicuramente non bella, questa, per la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che, chiamata a una seconda parte di stagione piena zeppa di impegni, dovrà obbligatoriamente operare sul mercato per rinforzare il gruppo del tecnico italo-brasiliano.

Juventus, ipotesi Kurzawa per la difesa: l’ex compagno di Thiago Motta è al momento svincolato

Praticamente costretta, come detto, a tornare sul mercato per rinforzare il proprio reparto difensivo, la Juventus del presidente Ferrero starebbe guardando con molta attenzione anche al mercato degli svincolati dal quale potrebbe pescare qualche nome interessante da mettere immediatamente a disposizione di Thiago Motta per la seconda parte di stagione.

Qualche nome interessante come ad esempio Layvin Kurzawa che, passato tra le file del Paris Saint Germain negli anni in cui anche l’attuale tecnico bianconero giocava all’ombra della Torre Eiffel, potrebbe essere una valida idea da tenere in considerazione. Intervistato recentemente dal sito gianlucadimarzio.com, il difensore centrale classe ’92, attualmente svincolato, ha parlato delle voci che, soprattutto negli ultimi anni, lo vedevano vicino a varie squadre italiane. Varie squadre italiane, tra cui il Napoli dell’allora direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che, ora al servizio della Juventus, potrebbe farci di nuovo un pensierino e portarlo sulla riva bianconera del Po almeno fino a fine stagione.