Ha smesso le cure per il cancro: il motivo è straziante | Il calciatore ha voluto confessare tutto

Il calciatore ha interrotto le cure per il cancro, ha spiegato il motivo, la sua confessione a cuore aperto commuove tutti

La Premier League negli anni ’90 era un passo indietro alla serie A. I top club del massimo campionato inglese facevano fatica a imporsi nelle competizioni europee ma il torneo aveva già un fascino che lo contraddistingueva, stadi pieni e un grande sostegno per le squadre che lanciavano talenti.

Uno di loro è stato una bandiera del West Ham, giocando per gli Hammers dal 1990 al 1998, con 218 presenze. Il ritiro è avvenuto nel 2001 ma la sua parentesi con il club di Londra si è concluso solo nel 2010, dato che nel frattempo era diventato l’allenatore dei portieri.

Da allora si è dedicato a un’agenzia di investimenti sportivi e ricopre il ruolo di direttore sportivo del Banik Ostrava, squadra della Repubblica Ceca, suo Paese.

Lo scorso fine settimana era sugli spalti per assistere al match affrontato dalla sua ex squadra contro il Liverpool e ha rivelato di combattere da tre anni per il cancro.

La commozione dei tifosi, per loro è stato una leggenda

Una notizia che ha sconvolto la tifoseria. Lui è l’ex portiere Ludek Miklosko. Le sue parole: “Molti amici mi hanno detto che, se non avessero saputo cosa stavo passando, avrebbero pensato che stavo bene, il che è bello per me sentirlo, perché voglio sentirmi così il più a lungo possibile”.

Lui continua a vivere al massimo: “Sto ancora lavorando, posso stare con i giocatori e la gente, e la mia vita in questo momento è molto impegnata. Sto cercando di mantenerlo così: voglio essere occupato, attivo e stare vicino al calcio il più possibile, perché è ciò che amo.’

Come ha scoperto di avere un cancro

Ha continuato rivelando che la sua diagnosi è arrivata quando ha trovato un nodulo sull’anca, con controlli dopo l’intervento chirurgico che hanno fatto emergere un problema che si stava spostando anche su altri parti del corpo.

La corsa in ospedale e la paura: “L’anno scorso durante le vacanze ho iniziato ad avvertire dolori e problemi e appena sono atterrato nella Repubblica Ceca sono stato portato d’urgenza all’ospedale dall’aeroporto“. Ha deciso di interrompere le cure e si augura di poter sconfiggere un nemico difficile da affrontare, il più complicato da parare.