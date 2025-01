Logan Paul contro Mcgregor: sul piatto una valanga di milioni | Arriva la conferma ufficiale

Logan Paul e Mcgregor tornano sul ring, arriva l’annuncio ufficiale, in ballo una cifra enorme, sarà la sfida dell’anno

Lo scorso 16 novembre, alle ore 2 italiane, tutti gli appassionati della boxe hanno seguito il ritorno sul ring di Mike Tyson che ha affrontato Jake Paul, l’uomo più cattivo del pianeta. A trasmettere in diretta il match è stato Netflix dall’AT&T Stadium di Arlington, Texas, sede dei Dallas Cowboys della NFL, con una capienza di 80.000 posti.

Dopo un primo round incoraggiante, Tyson ha vagato per il ring senza che l’avversario affondasse mai veramente i colpi. Molti sono rimasti delusi ma lui si è detto soddisfatto come ha dichiarato al termine della sfida.

Il prossimo avversario del fratello minore Logan potrebbe essere Conan McGregor. L’irlandese ha sospeso tre anni fa la propria carriera dopo un grave infortunio e ha rimandato in più occasioni il suo ritorno, nonostante l’annuncio collegato.

Sono passati più di tre anni da quando un grave infortunio nello scontro della trilogia con Dustin Poirier all’UFC 264 ha costretto l’irlandese a sospendere la sua carriera negli sport da combattimento.

Dopo tre anni il grande ritorno di un combattente nato

Conor McGregor torna a combattere ma, almeno per il momento, non sull’ottagono. Il fenomeno irlandese ha difatti accettato di sfidare Logan Paul in un incontro di pugilato che si terrà in India nel 2025.

Il giro economico di incontri di questo tipo è incalcolabile. Uno sport che continua ad appassionare gli spettatori come testimonia la diretta su Netflix del recente match che ha visto Paul sfidare un Tyson che è arrivato al canto del cigno di una carriera da numero 1 della disciplina.

McGregor torna sul ring, accettato il duello con Paul, ecco i guadagni da capogiro

L’evento è organizzato dalla famiglia Ambani, una delle più ricche di tutta l’India e di cui fa parte anche il re del ferro Mukesh, il cui patrimonio è stato stimato in circa 91 miliardi di dollari da Forbes nel 2023.

In palio la bellezza di 250 milioni di dollari, per dare vita a un incontro che si prospetta spettacolare e dal ritorno mediatico di grande rilievo. C’è già grande attesa per scoprire la data e per accaparrarsi i biglietti.