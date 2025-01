Milan, colpaccio dalla Premier: sul piatto 45 milioni | La società mette mano al portafogli

La società rossonera vuole fare un regalo al suo nuovo allenatore, Sergio Conceicao e guarda in Inghilterra.

A Milanello, dopo l’esonero di Paulo Fonseca, che è stato sostituito con il suo connazionale Sergio Conceicao, la musica sembra già essere cambiata. Ancora è molto presto per dire se lo sarà anche dal punto di vista dei risultati, ma di certo l’atteggiamento della squadra, l’intensità degli allenamenti e il modo di stare in campo è e sarà completamente diversa.

L’ex tecnico del Porto è un allenatore molto più concreto e che bada al sodo, più attento alla fase difensiva e a motivare i suoi calciatori, chiedendo in cambio però da loro il massimo, rispetto al suo predecessore. Ora, come più volte ribadito dallo stesso Conceicao, c’è bisogno di unità di intenti e di imparare a conoscersi per poter riportare il Milan ad essere competitivo.

Prima di parlare di calciomercato, quindi, Conceicao vuole avere il tempo di dare un giudizio sull’intera rosa al momento a disposizione e poi prenderà le sue decisioni. L’unica certezza che si ha al momento, infatti, è quella che Fikayo Tomori non è più sul mercato, nonostante l’interesse della Juventus, sia per volere del calciatore che dell’allenatore.

Poi, successivamente, capiremo se il nuovo allenatore rossonero avrà fatto qualche richiesta alla società circa nuovi acquisti e se la stessa proprietà concorderà l’arrivo di eventuali rinforzi. Il Milan ha una rosa sicuramente di livello, quando non è decimata dagli infortuni, ma ci sono delle zone del campo in cui le alternative non sono tantissime.

Mercato Milan, la priorità è un centrocampista

La mediana, ad esempio, ha in Fofana e Reijnders dei titolari indiscussi, in Bennacer un elemento che deve ritrovare la forma dopo un lungo infortunio per poter dare il suo contributo, e in Musah e Loftus-Cheek due calciatori che potrebbero essere importanti, ma che spesso vengono impiegati anche in altre zone del campo.

Per questo motivo, quindi, il primo eventuale rinforzo potrebbe arrivare proprio a centrocampo. Samuele Ricci del Torino è il sogno, ma ha appena rinnovato con i granata e costa tantissimo. In alternativa al Milan piacciono molto anche Bondo del Monza e Belahyane del Verona. Un altro reparto che potrebbe essere rinforzato è l’attacco.

Milan, pronta un’offerta per Darwin Nunez

Camarda va fatto crescere senza fretta e con calma, mentre Morata e Abraham sono calciatori preziosi, ma hanno pochi gol nelle loro corde. Ecco perché, forse, un uomo d’aerea di rigore potrebbe essere richiesto da Conceicao in queste settimane. Un sogno, destinato a rimanere tale, è quello di Kolo Muani del Paris Saint Germain che piace a mezza Europa, ma soprattutto in Premier.

Un’indiscrezione clamorosa, però, parla di un forte interessamento del Milan per Darwin Nunez del Liverpool che fatica ad essere titolare nei Reds. Si parla addirittura di una presunta offerta già recapitata dai rossoneri al club inglese di 41.5 milioni di sterline che equivalgono a circa 45 milioni di euro.