Scippo ai bianconeri e primo colpo del 2025 | Commisso, preso a suon di milioni il vice Kean: affare chiuso

La Fiorentina di Rocco Commisso piazza il primo colpo del 2025. L’attaccante lascia il club bianconero e si veste di viola. Sarà il vice Kean.

Quinta in classifica con 32 punti e reduce dal pareggio dell’Allianz Stadium ottenuto contro la Juventus di Thiago Motta nell’ultima partita ufficiale del 2024, la Fiorentina di Raffaele Palladino lavora sui campi del Viola Park per preparare nel migliore dei modi il big match interno di sabato pomeriggio contro il Napoli di Antonio Conte.

Appuntamento, quello dell’Artemio Franchi valevole per la 19esima e ultima giornata del girone d’andata, che la Viola proverà ovviamente a portare a casa per continuare ad alimentare la propria corsa verso quella qualificazione in Champions League che in riva all’Arno non viene festeggiata ormai da quasi 16 anni.

Conquistato per l’ultima volta al termine della stagione 2008-2009, il pass per la massima manifestazione continentale non è infatti più stato ottenuto dalla società gigliata che, protagonista di campionati decisamente anonimi negli ultimi anni, sembra aver finalmente intrapreso la strada giusta per essere nuovamente protagonista tanto a livello nazionale quanto europeo.

Le tre finali disputate nelle ultime due stagioni (due di Conference League e una di Coppa Italia), seppur perse, hanno fatto comprendere e soprattutto notare i notevoli progressi fatti nel corso del tempo dalla squadra del capoluogo toscano che, rinforzata stagione dopo stagione mediante trattative attente e mirate, ha di nuovo finalmente tutte le carte in regola per lottare per le posizioni di vertice.

Da oggetto del mistero alla Juve a bomber implacabile con la Fiorentina: Firenze si gode la rinascita di Kean

Prelevato a titolo definitivo dalla Juventus lo scorso luglio per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro, Moise Kean conferma nella maniera più chiara e trasparente quanto scritto poc’anzi in merito ai progressi fatti dalla Fiorentina nel corso negli ultimi anni.

Portato a Firenze non senza il disappunto di tifosi e addetti ai lavori, chiaramente scettici dinanzi all’idea di Commisso di affidare a Palladino un attaccante da zero gol nella stagione 2023-2024, l’italo-ivoriano ha smentito tutti, rivelandosi un bomber implacabile capace di mettere a referto fin qui ben 15 gol in 22 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Una rinascita attesa e concretizzatasi prepotentemente nel giro di poche settimane, quella della punta classe 2000, che Firenze ora si gode felicemente con la speranza che possa contribuire a riportare la Viola in Champions League a distanza di quasi 15 anni dall’ultima gara giocata nella manifestazione: Fiorentina-Bayern Monaco 3-2 del 9 marzo 2010.

Fiorentina alla ricerca di un vice Kean: Commisso guarda in Sudamerica

Ferma, come detto, in quinta posizione con 32 punti, a meno tre dalla quarta piazza occupata attualmente dalla Lazio di Marco Baroni, la Fiorentina di Rocco Commisso pensa anche al calciomercato e guarda in Sudamerica alla ricerca di un bomber di riserva che possa fare da vice a Moise Kean. Un bomber di scorta, da portare a Firenze ovviamente nei prossimi giorni, che, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe essere nientemeno che l’ex Betis Siviglia, Luiz Henrique.

Campione in carica del Sudamerica con la maglia bianconera del Botafogo, grazie all’1-3 dello scorso 30 novembre rifilato in finale di Copa Libertadores ai connazionali dell’Atletico Mineiro (suo il primo gol della partita), il classe 2001 potrebbe presto sbarcare in riva all’Arno per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Al momento, ovviamente, è ancora presto per parlare di trattativa fatta e finita, ma le parti dovrebbero approfondire la questione nei prossimi giorni. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.