Niente rinnovo e addio: resta in Serie A | Ecco la sua destinazione

Un prolungamento dell’accordo con l’attuale club che sembra sempre più difficile e potrebbe portare a una separazione.

L’inizio del nuovo anno per il calcio italiano è coinciso con il primo trofeo stagionale da assegnare, la Supercoppa Italiana, e l’inizio della sessione invernale di calciomercato. Sessione che, mai come quest’anno, si annuncia piena di sorprese e colpi di scena.

Sono diverse le squadre che dovranno operare in sede di calciomercato per cercare di migliorare la propria rosa e consegnare al proprio allenatore dei calciatori già pronti per coprire buchi che si sono rilevati tali nel corso della prima parte di stagione.

Il primo colpo è stato messo a segno dal Lecce, con Pantaleo Corvino che, come fatto a fine estate con Ante Rebic, ha sorpreso tutti ed ha prelevato, in prestito secco per sei mesi, Jesper Karlsson, esterno d’attacco che il Bologna, a sua volta, acquistò dall’Az Alkmaar circa un anno e mezzo fa per ben 11 milioni di euro.

Quella del Lecce sembra soltanto una sorta di preludio a quello che succederà nelle prossime settimane. Le due squadre che, almeno secondo le previsioni e le premesse, dovrebbero essere protagoniste di questa sessione invernale di calciomercato sono la Juventus e la Roma, sia con le entrate che con le uscite.

Mercato, le operazioni di Roma e Juventus

I bianconeri, reduci dalla delusione in Supercoppa Italiana, hanno bisogno assolutamente di due difensori e probabilmente faranno il possibile per portare, almeno per sei mesi, Joshua Zirkzee a Vinovo. In attesa di capire come avverrà il passaggio di Danilo al Napoli, poi, il lavoro procede senza continuità di sosta per l’arrivo di due difensori, con Antonio Silva del Benfica e Hancko del Feyenord in pole.

La Roma di Claudio Ranieri, invece, potrebbe optare per una sorta di rivoluzione già a gennaio, con Pellegrini, Cristante e Zalewski che sono ormai fuori dalle gerarchie e potrebbero essere ceduti già a gennaio. Presto, però, i giallorossi saranno chiamati anche ad una rifondazione societaria.

Mercato, la Roma su Giovanni Sartori

Claudio Ranieri, infatti, come è risaputo da tempo, dopo la parentesi in panchina di questi mesi, entrerà a far parte dell’organigramma societaria giallorosso. L’ex tecnico di Leicester e Cagliari, inoltre, sarà chiamato ad individuare l’allenatore per la prossima stagione e le figure dirigenziali del futuro. In questa ultima lista è senza ombra di dubbio presente anche Giovanni Sartori.

L’attuale direttore sportivo del Bologna, sempre più bravo a scovare talenti anno dopo anno tra l’attuale esperienza felsinea e la precedente all’Atalanta, ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e difficilmente rinnoverà con la società rossoblù. Per questo motivo la Roma ci sta pensando e proverà a fargli firmare un contratto durante l’estate prossima.