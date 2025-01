Dall’Inter alla Roma: fissato il prezzo | 30 milioni non bastano

La sessione invernale di calciomercato, appena cominciata, potrebbe portare un trasferimento importante.

Il mercato di gennaio ha ormai aperto i propri battenti e le società di Serie A sono pronte a cogliere le occasioni migliori per cercare di rinforzare la propria squadra e/o coprire buchi presenti all’interno della propria rosa.

Una delle poche squadre che probabilmente starà a guardare quello che faranno le altre in sede di calciomercato, sarà l’Inter di Simone Inzaghi che è lanciatissima in una stagione che la vede protagonista in tutte le competizioni e sembra essere, così come è sempre stato negli ultimi anni, di gran lunga la squadra più forte della Serie A.

L’Inter ha una rosa completa e profonda in cui, in quasi tutti i ruoli del campo, c’è un doppione all’altezza del titolare. Questo dà diverse alternative al tecnico nerazzurro che può permettersi di ruotare i suoi calciatori senza perdere intensità, qualità ed equilibrio.

Al netto di occasioni dell’ultimo minuto e di cessioni importanti, quindi, Beppe Marotta e Piero Ausilio non toccheranno l’attuale rosa e cominceranno già a lavorare in vista del mercato estivo. Molto diverso, praticamente l’opposto, invece, è il discorso da fare per la Roma.

Roma, prende corpo l’idea Frattesi

Il club giallorosso, che sta ritrovando equilibrio e risultati con Claudio Ranieri in panchina, dovrà far fronte ad alcune partenze importanti che, a loro volta, daranno vita ad alcune entrate assolutamente necessarie. I giallorossi vorrebbero assolutamente prendere un difensore centrale, un esterno a tutta fascia a destra e a un vice Dovbyk in attacco.

C’è poi la questione legata a Lorenzo Pellegrini. L’attuale Capitano giallorosso è finito in secondo piano nelle scelte di Ranieri e sembra aver ormai rotto con tutto l’ambiente romanista. La Roma potrebbe trovare una soluzione per lui già a gennaio, con il Napoli, ad esempio, che potrebbe essere fortemente interessato. A quel punto, quindi, i capitolini dovrebbero trovare un suo sostituto.

Mercato, le condizioni interiste per cedere Frattesi

C’è un nome che più di tutti stuzzica l’appetito dei dirigenti e tifosi giallorossi. Parliamo di Davide Frattesi che è cresciuto nella Primavera della Roma ed è stato vicino ad un ritorno nella Capitale già in passato. Il centrocampista della Nazionale trova sempre meno spazio nell’Inter di Simone Inzaghi e si sta convincendo che, forse, per la sua carriera sarebbe meglio andare a giocare altrove.

La soluzione Roma entusiasma Frattesi che accetterebbe di buon grado il trasferimento. Il grosso ostacolo, però, è rappresentato dalla volontà dell’Inter che non accetta l’opzione, prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni pagabili in due anni, proposta dalla Roma e vorrebbe dai 40 ai 50 miliono cash e subito, senza contropartite o dilazioni di pagamento.