Rashford al Milan, scoppia la bomba: la prima foto in maglia rossonera | I tifosi sognano

Un grande colpo di mercato potrebbe prendere forma in queste settimane per il club rossoneri e i tifosi sognano.

Il Milan è ripartito da Sergio Conceicao e, dopo l’esperienza araba in Supercoppa Italiana, ora dovrà rituffarsi nel campionato italiano per cercare di recuperare terreno per quel che riguarda la lotta ad un posto per la prossima Champions League.

Il tecnico portoghese avrà poco tempo per conoscere tutti gli effettivi a disposizione, visto che giocherà praticamente ogni tre giorni da qui a metà marzo inoltrato, e dovrà giudicarli in fretta per capire quelli che potranno fare al caso suo e del Milan che ha in testa.

Solo dopo questa sommaria valutazione, poi, i dirigenti rossoneri potranno intervenire sul mercato per cercare di sistemare qualche tassello già in questa sessione invernale. Sono diversi i ruoli in cui il Milan potrebbe migliorare una rosa già ampiamente competitiva che però manca di alcuni elementi fondamentali che la completino.

Un terzino, che magari possa agire sia a destra che a sinistra, un centrocampista e un calciatore che veda la porta, che sappia fare gol, che sia prima, seconda punta o anche esterno d’attacco. Questi i profili che servirebbero al Milan e che Moncada e Ibrahimovic potrebbero provare a portare a Milanello nelle prossime settimane.

Mercato Milan, la suggestione Rashford

Nelle ultime ore, intanto, sono balzate agli onori della cronaca calcistica due notizie che fanno sognare i tifosi rossoneri e che riguardano due calciatori che arriverebbero in prestito per sei mesi, ma aumenterebbero a dismisura il tasso tecnico della rosa milanista. Si tratta di Dani Olmo del Barcellona e Marcus Rashford del Manchester United.

Ma, se il prestito del primo sembra un sogno destinato a rimanere tale, i tabloid inglesi, ma anche qualche sito di casa nostra, continua ad insistere sulla possibilità di vedere Rashford con la maglia del Milan, almeno da gennaio fino a giugno. Il calciatore è in rottura totale con il tecnico Amorim e dovrà trovarsi una sistemazione.

Milan, spuntano le foto di Rashford in rossonero

Lo United non vuole cederlo in Premier League per non rinforzare una diretta concorrente in campionato, mentre l’attaccante, classe 1997, non accetta la pista araba. Il club inglese lo ha proposto a diverse squadre, tra cui anche il Milan, oltre che alla Juventus, all’Inter e al Napoli in Italia. Ibrahimovic lo conosce molto bene, avendoci giocato insieme quando vestiva la maglia dei Red Devils e Rashford muoveva i suoi primi passi.

Talento riconosce talento e, proprio la figura di Ibra potrebbe rivelarsi decisiva per un’operazione che resta tuttora assai complicata, quasi impossibile. Il ragazzo guadagna 15 milioni di euro annui ed è importante capire quanto lo United sarebbe disposto a contribuire nel pagamento del suo ingaggio. Sui social, intanto, soprattutto su X, cominciano a spuntare le prime foto, ovviamente ritoccate con editor speciali, di Rashford con la maglia rossonera, per quello che resta un sogno di mercato di tanti tifosi del Milan.