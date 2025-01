Un mercato da top club: la Juventus fa sul serio | Thiago Motta torna a sognare

Il club bianconero sembra orientato verso un altro mercato importante dopo quello rivoluzionario già operato in estate.

Una delle delusioni più grandi di questa prima parte di stagione della nostra Serie A è sicuramente la nuova Juventus targata Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Al netto di una discreta Champions League fino a questo momento e di un’imbattibilità che prosegue in campionato, il suo andamento è stato mediamente al di sotto della sufficienza.

Il sesto posto in campionato, infatti, con una marea di pareggi e poche vittorie, soprattutto negli scontri che contavano di più, fa storcere sicuramente il naso ai tanti tifosi bianconeri, ma anche alle alte cariche societarie. In queste ultime ore, inoltre, si è aggiunta la delusione per un’eliminazione in semifinale in Supercoppa Italiana per mano del Milan.

Qualcuno comincia già a fare, anzi per dir la verità in alcuni casi sono cominciati da diverso tempo, processi sommari a chi si è occupato del calciomercato estivo e all’allenatore che non è riuscito a cambiare la Juventus e sembra aver bisogno di ancora altro tempo per portare il gioco e i risultati su livelli accettabili.

Sotto accusa, inoltre, come detto, c’è anche il mercato estivo che, al netto dei tantissimi soldi spesi, non ha portato quei miglioramenti che in molti si aspettavano. In questa prima parte di stagione, infatti, stanno deludendo soprattutto quei calciatori che sono stati pagati di più e che sembravano veri e propri colpi. Da Koopmeiners, pagato circa 60 milioni di euro, a Douglas Luiz (operazione da circa 50 milioni), fino ad arrivare a Nico Gonzales.

Juventus, le esigenze di mercato

La rivoluzione estiva, quindi, non ha portato ai miglioramenti sperati, come detto, ed ora la Juventus si ritrova, anche a causa si un po’ di sfortuna per gli infortuni gravissimi occorsi a Bremer e Cabal, a dover far fronte ad un’altra sessione di mercato, quella invernale, che dovrà portare rinforzi di un certo livello.

Oltre alle assenze forzate di Bremer e Cabal, poi, la Juventus si ritrova a dover rinunciare anche al Capitano e leader dello spogliatoio Danilo che è stato messo fuori rosa perché vicino alla cessione al Napoli. Tutte queste defezioni difensive porteranno Giuntoli all’obbligo di comprare almeno due calciatori in quel ruolo e di farlo in una sessione di mercato storicamente molto difficile.

Mercato, le idee in difesa e in attacco di Giuntoli

Gli obiettivi principali per il reparto difensivo restano Antonio Silva del Benfica e Hancko del Feyenord. Arrivare al primo, però, sembra assai complicato, vista la resistenza dei lusitani nell’aprire all’opzione della cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto. La Juventus, inoltre, ha anche incassato il “No” del Milan su Tomori, tornato importante con il cambio di allenatore.

C’è poi la situazione in attacco e la possibilità, anzi l’esigenza, di prendere un vice Vlahovic o comunque una calciatore anche importante in quel ruolo. Non è un mistero che il sogno di Thiago Motta resta quello di riavere con sé in rosa Joshua Zirkzee che sta facendo male al Manchester United e tornerebbe di corsa in Italia. L’opzione prestito semestrale potrebbe prendere forma nelle prossime settimane.