Milan, è già effetto Conceicao | Il tecnico porta in rossonero il duttile connazionale: ecco di chi si tratta

Primi regali arrivo per il neo tecnico del Milan, Sergio Conceicao. L’allenatore rossonero è pronto a sfruttare le qualità del connazionale.

Felice per aver portato a casa, non senza soffrire, l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia conquistata in Arabia Saudita grazie alle vittorie, entrambe in rimonta, contro Juventus e Inter, il Milan del neo allenatore, Sergio Conceicao ha già ripreso a lavorare sui campi di Milanello in vista dell’impegno interno di campionato di sabato sera contro il Cagliari di Davide Nicola.

Appuntamento, quello contro la formazione sarda reduce dall’affermazione esterna di domenica scorsa contro il Monza di Salvatore Bocchetti, al quale i rossoneri arrivano con l’ovvio intento di alimentare l’attuale striscia positiva di risultati che li vede reduci da quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare giocate tra Supercoppa Italiana, Serie A e Champions League.

Un rendimento certamente encomiabile, questo fatto registrare recentemente da Pulisic e compagni, i quali dovranno ora confermare quanto di buono fatto tra fine 2024 e inizio 2025 per riavvicinarsi quantomeno a quella zona Champions League distante, ora come ora, ben otto punti.

Restare fuori dalle prime quattro posizioni della graduatoria è infatti uno scenario che il Diavolo, anche alla luce dell’importante investimento fatto in estate, non può assolutamente permettersi. Tempo per risalire la china ce n’è in abbondanza, spetterà ora al campo emanare il suo verdetto.

Milan, due vittorie consecutive nei derby contro l’Inter: non accadeva dal 2011

Tornato al successo in Supercoppa Italiana a distanza di otto anni dall’ultimo trionfo nella manifestazione, il Milan di Gerry Cardinale si gode il suo ottimo momento di forma e festeggia la seconda vittoria stagionale in un derby contro l’Inter dopo quella ottenuta in campionato per 1-2 lo scorso 22 settembre.

Due affermazioni consecutive nella stracittadina, che il Diavolo, si pensi, non metteva a referto addirittura da 14 anni: era infatti dai successi in Supercoppa Italiana e campionato del 6 agosto e 2 aprile 2011 che i rossoneri non sconfiggevano due volte di fila i cugini nerazzurri. Due vittorie in successione, queste appena menzionate, che diventano tre considerando anche il successo in Serie A per 0-1 del precedente 14 novembre 2010.

Milan, si continua a guardare in Portogallo: dopo Conceicao, occhi su Trincao dello Sporting e Pepê del Porto

Ufficializzato ormai da giorni Sergio Conceicao, che ha già portato a casa il primo trofeo della sua gestione, il Milan di Gerry Cardinale continua a guardare in Portogallo stavolta alla ricerca di un esterno alto da inserire nella rosa del tecnico ex Porto in vista della seconda parte di stagione.

Un esterno alto, utile per rendere ancora più competitivo il gruppo dell’allenatore lusitano, che, stando a quanto riferito nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere uno tra Trincaco dello Sporting e Pepê del Porto. Il Diavolo avrebbe quindi annotato sul proprio taccuino anche i nomi di Akliouche del Monaco e Leweling dello Stoccarda i quali, però, non dovrebbero essere presi in considerazione per il momento.