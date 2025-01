Rivoluzione totale a gennaio: la Juventus ha deciso | Devono lasciare immediatamente Torino

Dopo quella effettuata già in estate, ancora un altro mercato pieno di operazioni, sia in entrata che in uscita, in casa bianconera.

Dando un’occhiata alla classifica della nostra Serie A, una delle cose che balza subito all’occhio è sicuramente il sesto posto della Juventus che ha già detto addio ai sogni di Scudetto a causa della troppa distanza dalle prime tre ossia Napoli, Atalanta e Inter.

Il club bianconero, al netto di una Champions League fin qui discreta, che dà ottime possibilità alla squadra di qualificarsi almeno per i playoff di febbraio, ha poi deluso anche in Supercoppa Italiana, con la rimonta rocambolesca subita dal Milan in semifinale che ha privato i torinesi di una finale contro i rivali storici dell’Inter.

Al momento, quindi, la stagione della Juventus si può definire quantomeno deludente, soprattutto se si considera come era andata l’estate e quante aspettative erano riposte sulla squadra dopo la sessione estiva di calciomercato. Cristiano Giuntoli era stato protagonista di una rivoluzione bella e buona.

Tante cessioni, tantissimi acquisti, circa 240 milioni di euro spesi e poco più di 100 guadagnati, per un passivo comunque di un certo livello. La rosa messa in mano a Thiago Motta sembrava di livello e altamente competitiva, ma nascondeva una squadra depauperata dai suoi valori, soprattutto quelli di leadership e carisma.

Juve, i possibili movimenti in difesa

In questa sessione invernale di mercato, poi, è destinato a partire anche l’ultimo capitano e leader rimasto all’interno dello spogliatoio, quel Danilo che è stato ormai messo fuori rosa. Sulle sue tracce c’è il Napoli anche se la Juventus non è disposta a cederlo gratis, nonostante il brasiliano abbia un contratto in scadenza nel prossimo giugno.

La partenza di Danilo, e comunque la sua esclusione dalla rosa, ha tolto a Thiago Motta un altro difensore, dopo che anche Cabal e Bremer sono out per tutto il resto della stagione a causa di un gravissimo infortunio al crociato di cui sono stati entrambi vittima. La Juventus sta cercando due difensori e, al momento, i nomi più gettonati sono quelli di Hancko del Feyenord e di Araujo del Barcellona.

Mercato Juve, le possibili partenze di gennaio

Quella di Danilo, però, potrebbe non essere l’unica cessione in casa bianconera in questa sessione di calciomercato. In queste settimane, infatti, potrebbe andare in scena una nuova rivoluzione della rosa dopo quella già effettuata in estate. Anche a centrocampo, per esempio, a fronte di offerte interessanti, potrebbero partire Fagioli e Douglas Luiz, finiti ai margini del progetto di Thiago Motta.

In attacco, infine, la Juventus dovrà agire per porre rimedio all’assenza prolungata di Milik. Al momento, però, non sembra essere stabile al 100% nemmeno la posizione di Dusan Vlahovic, mai del tutto convincente e sempre al centro di polemiche e discussioni. A pesare, sul conto del serbo, c’è soprattutto il suo pesantissimo ingaggio che potrebbe convincere Giuntoli ad ascoltare con interesse eventuali proposte per il suo calciatore.