Non vuole più lavorare con l’Inter: nelle prossime ore l’addio ufficiale | Firma per un’altra Big

Ha annunciato di non voler più proseguire il proprio lavoro con l’Inter, sta per trovare l’accordo con un altro top club italiano

L’Inter si prepara per tornare in campo, con l’obiettivo di accantonare la delusione del derby perso in Supercoppa Italiana e restare in scia della testa della classifica di Serie A. I nerazzurri dovranno ripartire di slancio anche in vista degli ultimi due impegni di Champions League che dovranno certificare il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Simone Inzaghi non vuole cali di tensione e cerca di tenere compatto il gruppo, certo delle potenzialità di ogni singolo giocatore e del prezioso apporto che ciascuno di loro può dare alla causa.

Una delle note liete del momento è il ritorno al goal di Lautaro Martinez che è reduce da due reti consecutive e che sembra aver trovato una migliore condizione fisica.

Il girone d’andata del capitano è stato ben distante rispetto a quello della passata stagione ma i compagni e il mister non hanno mai smesso di sostenerlo, con anche i tifosi che hanno fatto la propria parte nel far sentire il proprio appoggio al bomber argentino.

L’Inter e le novità nella rosa che seguiranno le indicazioni degli Oaktree

Un’Inter che ha confermato la colonna vertebrale dell’organico la scorsa estate, con il rinnovo di alcuni giocatori cardine. I cambiamenti saranno maggiori da luglio, con un rinnovamento in difesa e in attacco.

I due centrali de Vrji e Acerbi hanno in contratto in scadenza e le direttive degli Oaktree sono di puntare su profili di prospettiva da far crescere. Discorso analogo riguarda Mattia Darmian, nonostante il contributo importante che continui a fornire all’Inter.

Lascia l’Inter, non farà parte del nuovo ciclo dei nerazzurri ma resta in Italia

Modifiche riguarderanno anche l’organigramma societario, con uomini di fiducia della nuova proprietà americana che si insidieranno ai vertici del club, mentre non sono previste novità nel campo del direttivo tecnico, con Beppe Marotta e Piero Ausilio confermati.

L’attuale AD Corporate Alessandro Antonello sta per diventare, invece, il nuovo Ceo della Roma. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, secondo cui nei prossimi giorni, a meno di clamorosi stravolgimenti, arriverà la separazione consensuale con il club nerazzurro e la conseguente firma con quello giallorosso. Una nuova nomina nella Capitale per una figura che ha svolto un lavoro encomiabile a Milano.