Theo Hernandez atteso per la firma: clamoroso ribaltone al Milan | Non si torna più indietro

Theo Hernandez può firmare nelle prossime ore: i tifosi del Milan sono spiazzati ma la dirigenza ha preso la sua decisione

Theo Hernandez ha vissuto un periodo complicato. La vicenda extrasportiva dell’aggressione nei confronti di una donna in un locale milanese ha avuto delle ripercussioni anche a livello professionale con un impiego ridotto in squadra. Il rapporto con mister Paulo Fonseca è stato in salita dal primo momento, con degli attriti mai risolti.

Il tecnico portoghese aveva escluso il terzino francese dall’undici iniziale nello scorso mese, preferendo il giovane talento scuola Real, Alejandro Jimenez, promosso in prima squadra dopo alcune partite disputate in Lega Pro con la maglia del Milan Futuro.

Il cambio improvviso di guida tecnica, con la scelta di affidare la gestione dello spogliatoio a Conceicao sembra aver ristabilito le gerarchie, con Theo Hernandez che è stato schierato titolare nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri contro la Juventus.

L’assenza per infortunio di Rafael Leao ha spinto l’allenatore ad alzare Jimenez nel tridente d’attacco, schierando il francese sulla fascia sinistra in una difesa che ha visto il ritorno in campo anche di Fikayo Tomori al posto di Mattia Gabbia.

Il futuro di Theo Hernandez pare delineato, ecco le ultime indiscrezioni

Stando quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez firmerà a breve il rinnovo con il Milan, con le voci di un possibile interessamento da parte del Bayern Monaco che sono state smentite.

Uno scenario che pareva improbabile fino a pochi giorni fa e che può essere uno dei motivi che ha fatto propendere la dirigenza ad esonerare Fonseca, oltre al rendimento altalentante in campionato, con il Milan attualmente all’ottavo posto in classifica.

Le cifre del rinnovo di Theo Hernandez: il francese è pronto per prolungare il matrimonio con i rossoneri

Il contratto di Theo Hernandez scade a giugno 2026 e lo stipendio dovrebbe aumentare e passare dai 4 milioni e mezzo percepiti in questo momento ai 6 che sono stati richiesti dall’agente del calciatore che gioca con il Diavolo dal 2019 e che è stato protagonista assoluto del quinquiennio con Pioli in panchina.

I tifosi non hanno digerito l’allontanamento di Fonseca ma i risultati consentiranno al nuovo corso di avere il sostegno della piazza. Theo dovrà ricucire alcune divergenze con la curva con delle prestazioni di alto livello ma a quanto pare di tempo a disposizione ne avrà.