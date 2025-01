La Roma rischia di perdere il colpo di mercato: un’altra big sulle tracce di Frattesi | Spunta un contatto segreto

Il club giallorosso vorrebbe rinforzare il centrocampo con il Nazionale azzurro sul quale però c’è anche un altro top club italiano.

Uno dei nomi caldi, anzi caldissimi, di questa sessione invernale di calciomercato in corso di svolgimento è sicuramente quello di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter rappresenta un caso più unico che raro. Titolare, il più delle volte, e decisivo, con i suoi numerosi gol, in Nazionale, ma riserva nella sua squadra di club, l’Inter.

Il centrocampo di Simone Inzaghi ha i suoi tre titolari collaudati, da ormai un paio di stagione, e sono Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella. Per Frattesi non c’è spazio, quindi, tra le prime scelte del tecnico piacentino che, però, lo ha sempre impiegato a partita in corso o nei match in cui aveva bisogno di far respirare i titolari.

Frattesi ha sempre risposto presente, realizzando gol pesanti in tutte le competizioni e rivelandosi molto utile alla causa. Questo, almeno, è quanto successo soprattutto nella scorsa stagione, quella dello Scudetto e della seconda stella. Anche complice l’arrivo di Piotr Zielinski, infatti, l’ex Sassuolo, a parte nel primo scorcio di annata, è stato impiegato via, via sempre meno da Inzaghi.

Una situazione che al centrocampista della Nazionale comincia a star stretta, tanto da prendere in considerazione anche l’ipotesi di cambiare aria. L’Inter non vorrebbe cederlo, ma non si opporrà alla volontà del calciatore. Beppe Marotta, intanto, ne ha fissato il prezzo: chiunque vorrà acquistare Davide Frattesi dovrà corrispondere ai nerazzurri 45 milioni di euro cash, subito e senza contropartite tecniche.

Mercato Roma, resta vivo il sogno Frattesi

La Roma, che nel frattempo sta cedendo Le Fee al Sunderland e potrebbe privarsi anche di Bryan Cristante, non più al centro del progetto tecnico di Claudio Ranieri, avrebbe bisogno di un calciatore in quel ruolo e starebbe pensando proprio al suo vecchio pallino, nonché ex della Primavera giallorossa.

Il prezzo e le condizioni messe sul tavolo da Marotta, e dal quale l’Inter difficilmente si muoverà, complicano di tanto l’operazione, rendendola quasi impossibile. La Roma ha incassato il consenso di Frattesi che tornerebbe di buon grado nella Capitale, ma intanto deve guardarsi anche dalla concorrenza.

Mercato Juve, anche Giuntoli su Frattesi

Sul centrocampista azzurro, capace nel Sassuolo sia di giocare da mezzala in un centrocampo a tre che nei due in mediana nel 4231, pare esserci anche la Juventus che potrebbe valutare l’idea di fiondarsi su Frattesi se dovessero contemporaneamente uscire, in questo mercato di gennaio, sia Nicolò Fagioli che il flop estivo, Douglas Luiz.

Difficile pensare, almeno per il momento, che i bianconeri riescano a cedere entrambi i calciatori ma, se dovessero concretizzarsi davvero entrambe le operazioni, Cristiano Giuntoli avrebbe modo e margine per piazzare il colpo Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, però, oltre che da Roma e Juventus, è monitorato anche da altri top club.