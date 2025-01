Addio alla capitale: se ne va al Barcellona | Annunciato il suo futuro

Si profila un colpo importante di mercato che riguarda un importante calciatore che potrebbe presto vestire la maglia blaugrana.

Così come avviene dalla metà alla fine di agosto, la sessione di calciomercato invernale si sovrappone e viaggia in parallelo con partite ufficiali che possono cambiare rapidamente valutazione, strategia e orientamento di club, procuratori e dirigenti circa alcuni calciatori da cedere o acquistare.

Durante la prima giornata del 2025 della nostra Serie A, che poi ha coinciso con l’ultima partita del girone di andata per la maggior parte dei club nostrani, per esempio, era in programma un match importantissimo, uno di quelli che davvero può cambiare e ribaltare un’intera stagione.

Potere e magia che il derby di Roma porta dietro di sé più di tante altre stracittadine. Anche in questo caso, per una legge non scritta della sfida tra le due squadre capitoline, il pronostico è stato ribaltato dal campo, in tutti i sensi. Sia dal punto di vista del risultato, con la Roma che, nonostante i 15 punti di distacco in classifica, ha battuto la Lazio per 2-0; sia dal punto di vista delle strategie di calciomercato.

Lorenzo Pellegrini, infatti, sembrava ormai ai margini del progetto tecnico giallorosso e, dalle parti di Trigoria, si stava considerando seriamente la possibilità di cederlo, magari al Napoli, con Antonio Conte fortemente interessato. Il suo gol, il primo della partita, e la sua prestazione in generale, hanno un pò cambiato le carte in tavola e il Capitano ora è un pò più vicino alla permanenza.

Tottenham, Son verso la partenza

Bisognerà capire, invece, cosa succederà con Paulo Dybala, ritenuto incedibile da Ranieri, ma con una situazione contrattuale che spinge la dirigenza ad ascoltare ogni possibile offerta che potrebbe arrivare per il campione argentino. Un altro Capitano di una squadra della Capitale, questa volta quella inglese, potrebbe essere però ad un passo dal trasferimento in un’altra squadra.

Si tratta di Son Heung-min che, nonostante l’attaccamento ormai viscerale con il Tottenham e i suoi tifosi, i tanti anni passati a Londra, non sembra intenzionato a prolungare un contratto che scade nel prossimo giugno. Una situazione delicata, quindi, che potrebbe spingerlo a cambiare aria.

Mercato, Son verso il Barcellona

L’esterno d’attacco sudcoreano è seguito con molta attenzione dal Barcellona che, causa i noti problemi finanziari che lo stanno investendo nell’ultimo periodo, non potrà fare operazioni costose e dovrà affidarsi all’ingaggio di calciatori svincolati, così come dovrebbe esserlo Son da giugno in poi.

Proprio la situazione contrattuale, inoltre, permette a Son di poter firmare già un pre-accordo con un altro club in questo mese di gennaio e il Barça ha tutta l’intenzione di arrivare a tale compromesso. Son, insieme a Kimmich e Sané (anche loro a zero), sembrano essere gli obiettivi di mercato del club blaugrana che, nonostante una situazione finanziaria disastrosa, continua a esercitare un fascino importante nei confronti di tanti grandi calciatori.