Rimasto senza squadra, accetta di lottare per la salvezza | L’ex Inter dice sì al club: torna in A

Rimasto senza squadra, l’ex Inter dice sì all’offerta del club. Torna in Serie A dopo molto tempo. Lotterà per la salvezza.

Messo in archivio il girone d’andata, alla cui conclusione mancano ancora cinque partite (Bologna-Milan, Fiorentina-Inter, Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna), la Serie A ha dato il via alla seconda parte della stagione 2024-2025.

Obiettivi, come ad esempio la salvezza, la quale, al giro di boa, vede dieci squadre racchiuse in undici punti, che diventano quattro se consideriamo l’esigua distanza che separa al momento il Torino undicesimo con 21 punti e il Lecce terzultimo, e quindi retrocesso, con 17.

Una lotta salvezza che si preannuncia intrigante e senza esclusioni di colpi in cui, considerando l’attuale graduatoria, dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo più di ogni altra compagine soprattutto il Venezia di Eusebio Di Francesco e il Monza di Salvatore Bocchetti. Quest’ultima, in particolare, avrà bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo per conservare la permanenza in Serie A dopo la prima, storica promozione ottenuta tre anni fa.

Keita Baldé verso il ritorno in Serie A: l’ex Inter è attualmente svincolato

Conosciuto in Serie A per aver vestito inizialmente la maglia della Lazio del presidente Lotito, con la quale ha probabilmente raggiunto il punto più alto della sua carriera nella stagione 2016-2017 mettendo a referto 16 gol in 31 partite di campionato, Keita Baldé, attualmente svincolato, è alla ricerca di un nuovo club nel quale rilanciarsi dopo la fine della sua esperienza in Turchia tra le file del Sivasspor.

Esperienza brevissima, quella in maglia biancorossa (undici presenze complessive condite da un gol), in seguito alla quale, stando a quanto riferito dai rumors di questi giorni, l’attaccante classe ’95 ex Inter potrebbe ritornare in Serie A a distanza di quasi tre anni dall’addio al Cagliari nell’estate 2022.

Keita Baldé seguito dal Monza: il senegalese nel mirino di Galliani

Attualmente svincolato, come detto, dopo la fine della sua esperienza in Turchia con la maglia del Sivasspor, Keita Baldé è alla ricerca di una nuova società pronta a scommettere nuovamente su di lui. Una nuova società, pronta a garantirgli un contratto e un progetto valido, che, stando a quanto riportato nei giorni scorsi da Sportitalia, potrebbe essere il Monza di Adriano Galliani.

Ultimo in classifica con dieci punti, a meno sette dalla zona salvezza, il club brianzolo avrebbe infatti iniziato a sondare il terreno per l’ex Lazio, Inter, Samp e Cagliari. A caccia di nuovi stimoli dopo anni infruttuosi passati a girovagare qua e là, il senegalese potrebbe anche finire per accettare un’eventuale proposta della società lombarda che, chiamata a risalire la china dopo un girone d’andata decisamente disastroso, potrebbe affidare proprio ai suoi gol la sua permanenza in Serie A. Al momento, ovviamente, non ci è ancora dato sapere se l’affare andrà realmente in porto, ma nei prossimi giorni dovremmo certamente saperne di più.