Marotta ha le idee chiare: lo cediamo ma ad una sola condizione | Non si fanno sconti

Il Presidente nerazzurro detta le linee guida circa il mercato e le condizioni per cui un calciatore nerazzurro potrebbe partire.

L’Inter è uscita con le ossa rotte dalla trasferta araba di Supercoppa che l’ha vista soccombere in finale nel derby contro il Milan dopo che era in vantaggio di due gol. Una sconfitta, soprattutto per le modalità per cui è arrivata, a cui i nerazzurri non sono abituati negli ultimi tempi.

Tra i tifosi e nell’ambiente c’è un pò di preoccupazione. Quest’ultima deriva dalla possibilità che la debacle contro i rossoneri, seconda stagionale in due match, possa farsi sentire dal punto di vista psicologico. In casa Inter, invece, sono convinti della forza e della consapevolezza che il gruppo ormai ha raggiunto in questi ultimi anni, ma anche della bravura di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino ha completamente in mano lo spogliatoio e sa che il gruppo è e sarà molto più forte di una sconfitta. Dalle parti di Appiano, quindi, non hanno dubbi sul fatto che la squadra saprà riprendersi immediatamente dalla sconfitta subita in rimonta contro il Milan e ricominciare la corsa verso gli altri obiettivi stagionali, tutti ampiamente alla portata.

Una ripartenza che Simone Inzaghi dovrà fare con l’attuale rosa a disposizione. L’Inter, infatti, sarà l’unica, tra le big del nostro campionato, a non fare alcuna operazione in entrata in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha ribadito il Presidente Giuseppe Marotta che crede nel valore assoluto dell’attuale gruppo calciatori.

Mercato Inter, le condizioni per la partenza di Frattesi

Marotta, quindi, ha fissato le linee guida e sta già lavorando, come spesso accade e insieme al direttore sportivo, Piero Ausilio, per rinforzare l’Inter in vista del futuro, ma in ottica sessione estiva di mercato. Il Presidente nerazzurro, però, è intervenuto su una vicenda che riguarda l’attuale calciomercato, fissando il prezzo di un suo calciatore.

Davide Frattesi, infatti, è uno degli argomenti caldi di questa sessione di mercato. Piace a diverse big del nostro campionato, ma soprattutto non è più contento di essere una riserva fissa, anche se di lusso, nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Nella scorsa stagione, ma anche in questa, almeno fino a fine ottobre, il centrocampista della Nazionale, era stato comunque importante con i suoi gol ed il suo apporto quando veniva chiamato in causa.

Inter, Marotta fissa il prezzo di Frattesi

Una condizione, però, che a Frattesi sta sempre più stretta. Il calciatore vuole giocare di più e sa che deve farlo ora, nel pieno della sua maturità calcistica. Sa anche che con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan davanti, e le strategie ben precise di Simone Inzaghi, difficilmente potrà farlo con l’Inter. Ecco che, insieme al suo agente, si sta guardando intorno.

Su di lui ci sono il Napoli e la Roma che avrebbe proposto all’Inter uno scambio con Bryan Cristante. Marotta, però, come detto, ha rispedito al mittente qualsiasi proposta con contropartite tecniche ed ha fissato il prezzo per Davide Frattesi che non andrà via per meno di 45-50 milioni cash da corrispondere al club nerazzurro tutti e subito.