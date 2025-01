Tutti sono interessati ma lui non ha ancora firmato: il campione di Serie A valuta tutte le possibilità

Tra i nomi più caldi della finestra invernale di mercato c’è un top player che potrebbe tornare a giocare in Serie A: sta per aprirsi un’asta

Le prossime settimane saranno molto utili per gran parte delle dirigenze di Serie A per puntellare l’organico e fornire maggiore qualità all’interno dello spogliatoio. Lo sprint finale sarà decisivo per portare a casa gli obiettivi stagionali e gli investimenti compiuti nella finestra invernale di mercato sono necessari in molti casi.

Infortuni, posizionamenti in classifica al di sotto delle aspettative, innesti che non si sono integrati nel nuovo club, cambi di panchina che hanno sovvertito le gerarchie in campo: questi sono solo alcune delle motivazioni che comporteranno operazioni in entrata e in uscita.

E poi c’è un’asta che sta per aprirsi per un giocatore di enorme talento che ha lasciato l’Italia e il Napoli due anni fa e che, a 34 anni, sente di poter essere ancora protagonista in Europa.

Un esterno offensivo che può essere schierato anche come seconda punta, molto abile con le conclusioni dalla distanza e con una notevole propensione agli assist.

Molti club stanno pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, sono già molti i club che si sono messi in contatto con gli agenti di Lorenzo Insigne per proporgli un trasferimento. Al Toronto percepisce ben 15 milioni di euro, secondo nel campionato americano solo a Lionel Messi nella classifica dei più ricchi.

Un ritorno in Italia comporterà un abbassamento cospicuo del suo stipendio. Nelle ultime ore si sarebbero fatti avanti il Como e la Fiorentina che considerano l’ex capitano dei partenopei una potenziale pedina molto preziosa.

Una scelta tosta, il top player azzurro prende tempo

Pare essere disposta a valutare il suo profilo anche la Lazio, con Marco Baroni che apprezza molto l’estro dell’azzurro. Non manca la concorrenza all’estero. Alcuni emissari dell’Olympiacos hanno incontrato l’entourage di Lorenzo. Occhio anche alle sirene provenienti dall’Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti.

Presto dovremmo scoprire chi la spunterà sul giocatore più desiderato del momento e capiremo se preferirà fare di nuovo ritorno in patria o accettare un altro ingaggio faraonico proeniente da mete esotiche. Insigne si trova di fronte a un bivio e la scelta sarà, forse, l’ultima della sua carriera.