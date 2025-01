Sta per tornare in giallorosso: Ranieri in persona vuole chiamarlo | I tifosi attendono l’annuncio

L’allenatore giallorosso ha parlato della possibilità di un gradito ritorno in casa romanista, con i tifosi che lo accoglierebbero a braccia aperte.

La vittoria nel derby contro la Lazio di domenica scorsa potrebbe essere finalmente la svolta che serviva alla stagione della Roma in vista del prosieguo di campionato, ma anche dell’Europa League e della Coppa Italia. Un successo che potrebbe aver definitivamente cambiato faccia alla squadra.

I 23 punti in classifica, ottenuti nel girone di andata, restano un bottino davvero magro e che, in prospettiva, garantirebbero soltanto una salvezza tranquilla. I giocatori giallorossi stessi sanno che, nel girone di ritorno, dovranno fare molto di più per cercare di poter lottare almeno per un posto in Europa e/o Conference League.

La stagione, però, potrà avere sicuramente un altro volto e un’altra prospettiva ancora una volta grazie al lavoro di Claudio Ranieri che è stato chiamato a metà novembre, dai Friedkin, per normalizzare una situazione ai limiti del tragicomico e riportare un pò di tranquillità sulla sponda giallorossa della Capitale

L’ex allenatore di Cagliari e Leicester, al termine della scorsa stagione, dopo aver splendidamente salvato i sardi, aveva detto più volte di non voler più allenare squadre di club. La chiamata della sua squadra del cuore, la Roma, ha però cambiato ancora una volta le carte in tavola e Ranieri ha messo la sua professionalità ed il suo impegno al servizio di una fede.

Roma, i tifosi sperano nel suo ritorno

Al termine di questa stagione, però, a meno di clamorosi colpi di scena che con Ranieri non sono mai del tutto da escludere, il tecnico romano svestirà definitivamente la tutta e i panni dell’allenatore e sarà pronto a vestire quelli da dirigente, mettendosi una volta per tutte dietro una scrivania.

Lavorerà per la Roma e sarà chiamato a prendere decisioni importanti dal punto di vista tecnico. La prima sarà ovviamente quella che riguarda la scelta del nuovo allenatore che sarà praticamente deciso e contattato da Claudio Ranieri. I tifosi giallorossi, però, sognano un altro ritorno e sperano che al suo fianco, prima o poi, ci possa essere anche il Capitano di sempre, Francesco Totti.

Roma, le parole di Ranieri su Francesco Totti

Da quando è uscito dalla società, nel giugno 2019, Totti non è più stato contattato dai Friedkin per parlare di un suo possibile ritorno. Ranieri, in una recente intervista, ha ammesso di non aver ancora parlato con Francesco, ma poi ha anche aggiunto che lo farà a breve, dopo che nel frattempo lo ha anche fatto con Daniele De Rossi.

Ci sarà, quindi, un contatto diretto tra Totti e Ranieri, con quest’ultimo che ha anche ammesso di non aver parlato dell’ex Capitano e simbolo giallorosso nemmeno con i Friedkin. Il tecnico romanista ha però poi concluso che, almeno secondo lui, i proprietari del club non dovrebbero avere preclusioni in relazione al ritorno di Francesco.