Offerta rispedita al mittente: il Bologna deve rivedere la sua strategia | La trattativa è in salita

Il club rossoblù ha messo nel mirino un profilo che piace molto a Mister Italiano e sta provando a portarlo a casa.

Dopo un inizio di stagione assai complicato, anche a causa del doppio impegno tra Serie A e Champions League a cui la squadra non era abituata e che ha portato via un pò di energie importanti, il Bologna ha cominciato a marciare e ad ottenere risultati di un certo livello.

Al netto dell’ultima immeritata sconfitta casalinga contro il Verona, infatti, tra novembre e dicembre, Vincenzo Italiano ha cominciato a far marciare alla grande la sua squadra, ottenendo vittorie e risultati di valore. Il Bologna si è piazzato tra Juventus e Milan in classifica e può puntare, ancora una volta, ad un posto in Europa per la prossima stagione.

Al netto di una Champions League quasi disastrosa, ma in cui la squadra, e soprattutto i suoi calciatori più giovani, sta comunque facendo esperienza, Vincenzo Italiano sta ottenendo risultati simili, se non anche superiori, rispetto al suo predecessore, Thiago Motta.

Insomma, chi pensava ad un Bologna da metà classifica e protagonista di una stagione anonima, si è già ricreduto. Italiano ha impostato una squadra aggressiva e ha scoperto anche dei giocatori, come Castro e Dominguez, che stanno dando alla causa molto più di quanto ci si poteva aspettare.

Mercato, Italiano vuole Ikoné

Nella sessione invernale di calciomercato in corso, inoltre, i felsinei stanno cercando di cogliere alcune chance che il mercato sarà in grado di offrire. Dopo aver ceduto Raimondo e Corazza alla Salernitana e aver rifiutato un’offerta del Liverpool per Beukema, Italiano chiede un rinforzo sulle fasce, per aggiungere qualità in un ruolo in cui già opera con profitto gente come Orsolini, Ndoye e, appunto, Dominguez.

Si parla tanto di un interessamento per Isaksen della Lazio, con il club bianconceleste che chiede 15 milioni di euro per l’esterno d’attacco danese, ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Jonathan Ikoné della Fiorentina che Vincenzo Italiano ha avuto alle dipendenze nelle stagioni in cui ha allenato la squadra viola.

Mercato, la Fiorentina respinge al mittente l’offerta del Bologna per Ikoné

Il Bologna ha sondato il terreno per l’esterno d’attacco francese che la Fiorentina acquistò tre sessioni di mercato invernali fa dal Lille, investendo l’importante cifra da 15 milioni di euro. Oltre ai felsinei, però, sul calciatore ci sarebbero anche il Trabzonspor e il Como.

La Fiorentina ha messo sul mercato sia il francese che Christian Kouame, che non rientrano più nei piani di Raffaele Palladino, ma per Ikoné ha già rispedito ogni offerta, arrivata dalle tre squadre sopracitate, perché si trattava di una richiesta di prestito con diritto di riscatto. Il club viola, infatti, pretende l’obbligo da esercitare durante la prossima estate per far partire il suo esterno d’attacco.