Salta tutto ad un passo dalla firma: non arriverà alla Juventus | Lo stop all’improvviso

I bianconeri dovranno rinunciare, almeno per ora, a un loro grande obiettivo di mercato in questa sessione invernale.

La sessione di calciomercato invernale è cominciata da pochi giorni, ma ci sono delle urgenze che invece proseguono da settimane. Una delle squadre che è chiamata a rinforzarsi, e a farlo anche abbastanza in fretta, è sicuramente la Juventus di Thiago Motta.

I bianconeri hanno perso per strada, durante i mesi scorsi, due difensori come Bremer e Cabal per infortuni gravissimi che non li faranno tornare prima della fine di questa stagione, ma hanno anche voluto rinunciare, per scelta, a Danilo che è stato messo fuori rosa e dovrebbe presto passare al Napoli.

Per queste ragioni, quindi, la difesa bianconera è ai minimi termini, ma soprattutto ha gli uomini contati, specialmente nella sua zona centrale. Gatti e Kalulu, infatti, sono al momento gli unici due calciatori della rosa della Juve che possono essere impiegati al centro della retroguardia e sono a disposizione di Thiago Motta.

Cristiano Giuntoli sta lavorando per portare a Torino due difensori e almeno un attaccante, dando un’occhiata anche alle possibili cessioni che potrebbero portare denaro fresco nelle casse juventine. Ma, se per la punta non c’è particolare urgenza, diverso è il discorso che bisogna fare per i centrali di difesa. In molti, infatti, si sarebbero aspettati almeno un arrivo già ad inizio gennaio.

Juve, le difficoltà di arrivare a un difensore

Le trattative per portare dei difensori a Vinovo, in realtà, la Juventus le ha aperte, ma non è riuscita a chiuderle. L’interessamento per Fikayo Tomori del Milan, per esempio, è rimasto tale a causa dell’arrivo di Sergio Conceicao, che lo ha subito rimesso al centro del progetto e, facendo questo, lo ha praticamente tolto dal mercato.

Difficile, poi, anche la trattativa che dovrebbe portare a Torino il giovane difensore portoghese, Antonio Silva. La Juventus lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, mentre il Benfica lo cederebbe soltanto a titolo definitivo e monetizzando subito. Ragion per cui, quindi, anche questa trattativa, almeno per il momento, è in una fase di stallo.

Mercato Juve, le situazioni Hancko e Araujo

Non cambia molto nemmeno per quel che riguarda David Hancko del Feyenord. Il difensore slovacco sarebbe l’ideale per Thiago Motta, visto che può giocare sia da terzino che da centrale, ma il club olandese, almeno per il momento, non ha intenzione di cederlo a gennaio. Se ne dovrebbe riparlare invece a giugno.

La Juventus, però, ha bisogno di due difensori in questa sessione di mercato e la strada si fa sempre più in salita. Al momento, quindi, il nome più vicino a trasferirsi a Torino, almeno tra quelli fatti in queste settimane, resta quello di Araujo, difensore uruguayano del Barcellona che non sta trovando spazio nel club blaugrana.