Altro che addio in estate: il centrocampista resta alla Lazio | La conferma arriva dai vertici

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, in una recente intervista, ha dichiarato incedibile un suo calciatore.

Nelle ultime settimane è arrivato qualche segnale di ridimensionamento rispetto ai tanti complimenti e a quanto di eccezionale stava facendo la squadra fino ad inizio dicembre. Qualche piccolo campanello d’allarme che ha spento un pò i sogni di tutti i tifosi laziali, ma che di certo non deve coprire del tutto quanto di buono fatto in questa prima parte di stagione.

La nuova Lazio di Marco Baroni, infatti, ha ottenuto pochissimi punti nelle ultime partite di Serie A, frutto dell’ottimo pareggio casalingo contro l’Atalanta e della vittoria faticosa in casa del Lecce. Ma anche dalla pesantissima sconfitta interna contro l’Inter, di quella dolorosissima subita nel derby contro la Roma e del pari con il Como.

La squadra ha quindi dimostrato di non essere ancora pronta per competere a livelli altissimi, ma resta comunque una big della Serie A e al primo posto del maxi girone di Europa League, oltre che ai quarti di finale di Coppa Italia. La stagione, fin qui, resta comunque assai positiva ed ora bisognerà soltanto dare segnali di maturità.

Baroni e i suoi, quindi, dovranno reagire e una mano, in tal senso, potrebbe arrivare anche dal mercato, con la società che sta facendo di tutto per portare a Roma, sponda biancoceleste, il centrocampista dell’Empoli, Jacopo Fazzini.

Lazio, Rovella sempre più al centro del progetto

Un rinforzo che servirebbe enormemente a Marco Baroni per avere qualche scelta in più a centrocampo e per ampliare il ventaglio di alternative in un reparto non troppo coperto dagli attuali effettivi a disposizione. Sempre dal centrocampo, però, sono sicuramente arrivate le risposte maggiormente liete di questa prima parte di stagione.

Guendouzi è ormai una certezza ed è diventato uno dei leader della squadra, ma ad impressionare tantissimo in questi mesi è stato soprattutto Nicolò Rovella che, dopo una prima stagione in chiaroscuro, si è preso in tutto e per tutto la Lazio ed è diventato un elemento insostituibile in mezzo al campo.

Lazio, Lotito dichiara incedibile Rovella

Non è un caso, infatti, che per Rovella si stiano già facendo avanti le big della Premier League che lo hanno messo nel mirino. Arsenal e Manchester City, secondo quanto scrive Il Messaggero, sarebbero pronte a presentare un’offerta da 40 milioni di euro alla Lazio per assicurarsi l’ex centrocampista della Juventus.

Notizia smentita dal Presidente Claudio Lotito che ha fatto sapere come il calciatore non sia in vendita. Il Patron biancoceleste ha ammesso che è normale che i suoi calciatori siano apprezzati e desiderati anche dai top club europei, ma per Rovella non è arrivata ancora alcuna offerta.