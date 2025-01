Problemi di ordine pubblico: Casms duro contro questi tifosi | Non potranno seguire la squadra in trasferta

Il provvedimento è severo ma reso necessario per tutelare l’ordine pubblico: i tifosi sonon stati puniti con una sanzione esemplare

Il 2025 è partito subito con il botto in Italia con un derby che ha concluso il girone di andata, di fronte al pubblico delle grandi occasioni che ha affollato lo stadio Olimpico. La Lazio arrivata alla stracittadina al quarto posto in classifica e dopo aver interrotto il record di 11 vittorie consecutive conquistato dall’Atalanta.

Di fronte si presentava una Roma che era reduce da un incoraggiante pareggio a Milano ma che era in cerca di una prova d’orgoglio per regalare una gioia ai propri sostenitori, dopo una prima parte di stagione da dimenticare.

E così è stato. I giallorossi hanno vinto la gara grazie a due reti messe a segno nella prima frazione di gioco e sono riusciti a difendere il punteggio in una ripresa in cui gli avversari hanno provato ad alzare il baricentro e creare occasioni.

Ma il match dell’Olimpico ha visto anche due curve che hanno sostenuto senza sosta la propria compagine, dando vita a uno spettacolo nello spettacolo per la splendida cornice e per le coreografie di inizio match.

Una pena esemplare colpisce i tifosi delle due squadre della Capitale

Il comportamento dei tifosi non è stato, però, del tutto encomiabile, tanto che è stato stabilito il divieto ai tifosi biancocelesti e giallorossi di poter prendere parte alle due trasferte successive delle proprie squadre.

Questo provvedimento è stato decretato dopo i disordini registrati prima e dopo l’ultimo derby della Capitale da parte del Comitato di analisi per la sicurezza della manifestazioni sportive.

La sicurezza negli stadi è in pericolo: le forze dell’ordine e i controlli non bastano

Una linea dura che è stata presa per scongiurare problemi di ordine pubblico e recepite dal Prefetto di Bologna che ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi della Roma nel weekend appena trascorso. Il divieto di vendita dei biglietti riguarda tutti i residenti nella regione Lazio e i biglietti già venduti sono stati annullati.

Tifosi giallorossi che non potranno presentarsi nemmeno alla Dacia Arena di Udine il 26 gennaio. La Lazio non potrà avere tifosi a seguito nelle trasferte di Verona e di Cagliari, due gare da vincere per poter conservare il piazzamento Champions.