Antonio Conte non ha dubbi: è lui il nome per il suo attacco | Cifra monstre per portarlo all’ombra del Vesuvio

Il tecnico leccese vuole sostituire il partente Kvaratskhelia con un nome importante e spinge con la società.

Sono ore, giorni, settimane cruciali quelle che sta vivendo e vivrà il Napoli da qui al prossimo mese di febbraio, sia per capire le reali ambizioni Scudetto, da qui fino alla fine del campionato, sia per quel che riguarda il calciomercato e la possibilità di costruire una squadra ancora più importante.

Antonio Conte, almeno per quel che riguarda il campo, ha fatto e sta facendo tutto ciò che era nelle sue possibilità per trasformare il Napoli visto la scorsa stagione, in una squadra che avesse nuovamente la mentalità vincente e che potesse tornare a competere per qualcosa di importante.

Oltre ad essere prima in classifica, attendendo i recuperi dell’Inter, unica squadra che sembra possa tenere il passo dei partenopei, gli azzurri hanno pressoché blindato la retroguardia e risultano essere la difesa meno battuta tra le squadre dei top cinque campionati europei. I 12 clean sheet su 20 partite disputate in Serie A, fin qui, sono davvero un numero impressionante.

Risultato ottenuto anche senza l’apporto di Buongiorno, ai box da diverse settimane per infortunio, e senza l’arrivo di quel difensore che Antonio Conte ha chiesto sul mercato – il Napoli continua ad attendere la risoluzione del caso Danilo. Il tecnico leccese, però, ora deve anche mettere una toppa alla partenza di Kvarastkhelia che è ormai ad un passo dal Paris Saint Germain.

Napoli, si cerca il sostituto di Kvara

In campo è ormai David Neres a sostituire da qualche settimana l’esterno georgiano che sta per passare al PSG per una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Al di là del gran contributo che sta riuscendo a offrire alla causa il brasiliano, però, il mercato dovrà portare un sostituto di Kvara, almeno dal punto di vista numerico.

Una volta che sarà definito il passaggio del georgiano a Parigi, infatti, il Napoli potrà spendere parte della cifra che riceverà in cambio, per un esterno d’attacco. Sfumato il sogno Federico Chiesa, con l’ex Juve e Fiorentina che ha deciso di restare al Liverpool, è essenzialmente uno l’obiettivo dei partenopei.

Napoli, Conte vuole soltanto Garnacho

Si tratta di Alejandro Garnacho su cui sta spingendo tantissimo lo stesso Antonio Conte. L’esterno d’attacco argentino, classe 2004, però, costa tantissimi soldi. Secondo gli esperti di mercato il Napoli avrebbe già formulato una prima offerta da circa 45 milioni di euro, che diventano 50 considerando anche i bonus.

Lo United, però, ne chiede almeno 60 per farlo partire subito. Il dialogo tra le parti è appena cominciato e vedremo se ci sarà spazio e margine per una trattativa che possa vedere i due club venirsi incontro. Garnacho interessa anche alla Juventus che però ci lavora più in prospettiva estiva. L’alternativa all’argentino in casa Napoli, intanto, è Galeno del Porto.