Ribaltone clamoroso per Frattesi: succede tutto all’ultimo minuto | Cambiano i piani della società per lui

Il centrocampista della Nazionale e dell’Inter vuole cambiare squadra per giocare di più già da subito.

Uno dei tanti tormentoni di questa sessione invernale di calciomercato è quello che riguarda il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale azzurra, secondo alcune voci e indiscrezioni sempre più ricorrenti, non sarebbe più contento del suo minutaggio in nerazzurro e vorrebbe cambiare aria per essere un titolare indiscusso.

Dopo la partita di domenica contro il Venezia, in cui l’ex Sassuolo è entrato nel secondo tempo, ma era partito ancora una volta dalla panchina, Simone Inzaghi ha dichiarato di non aver mai litigato con Frattesi, nonostante alcune voci che circolavano in quella direzione, ma di aver soltanto discusso in maniera costruttiva, facendo capire al calciatore la sua importanza all’interno della rosa.

Frattesi, però, non è contento di non essere quasi mai titolare, soprattutto in campionato, e si sente in grado di poter giocare di più. Fino alla scorsa stagione, infatti, il ruolo di subentrante che spaccava le partite non gli stava stretto, anzi lo ha fatto sentire tra i protagonisti indiscussi dello Scudetto della seconda stella, grazie anche ad alcuni gol pesantissimi realizzati in alcuni finali di partita.

Proprio per questo motivo, quindi, l’interesse della Roma, squadra nella quale Frattesi è cresciuto calcisticamente, non può che fare piacere al miglior incursore del nostro campionato e, insieme al suo procuratore, lo sta valutando attentamente.

Inter, la dirigenza blocca Frattesi (per ora)

Secondo alcune indiscrezioni, quindi, l’ex centrocampista del Sassuolo accetterebbe di buon grado il suo ritorno nella Capitale anche perché, in giallorosso, Frattesi avrebbe un ruolo fondamentale all’interno dello scacchiere tattico di Claudio Ranieri. A frenare la trattativa, però, oltre al prezzo fatto dall’Inter, ci sono i problemi che sta avendo a centrocampo Mister Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino, infatti, deve fare a meno, in questo momento, di Mkhitaryan e Calhanoglu. Ma, se l’armeno dovrebbe tornare a stretto giro di posta, il turco potrebbe star fuori circa tre settimane, a causa del problema muscolare rimediato nel derby di Supercoppa, saltando probabilmente anche la prossima stracittadina di campionato, prevista per inizio febbraio.

Frattesi, tutto si deciderà nelle prossime settimane

Ecco che, quindi, almeno per il momento, la società nerazzurra non può permettersi di cedere Davide Frattesi, anche per una questione di centrocampisti a disposizione. Tutto, però, potrebbe essere rimandato agli ultimi giorni di questa sessione invernale di calciomercato che chiude il prossimo 3 febbraio. La cifra richiesta da Marotta & Co., però, non cambia ed è sempre di 45 milioni di euro.

Cifra che potrebbe scendere a circa 38-40, ma che non contempla parziali contropartite tecniche, con Lorenzo Pellegrini che non rientra nei piani nerazzurri e Cristante che potrebbe essere richiesto soltanto in prestito, ma con un’operazione non legata a quella possibile per Frattesi. La situazione, comunque, è in rapida evoluzione e potrebbe cambiare da un momento all’altro.