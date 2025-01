Occhi puntati su Vlahovic: l’ultima telefonata arriva da Londra | Sta per decidersi il suo futuro

Non è ancora definito il destino di Dusan Vlahovic, da tempo si parla dell’interessamento da parte di un club londinese

Una delle questioni più spinose in casa Juventus riguarda il futuro di Dusan Vlahovic, il cui contratto è in scadenza nell’estate 2026. Il rischio è quello che si ripeta un caso analogo a quello che ha riguardato Federico Chiesa la scorsa estate, con l’accordo sul rinnovo che non è stato trovato e il giocatore che è stato venduto a un prezzo nettamente inferiore rispetto all’effettivo valore del suo cartellino, per evitare di perderlo a zero l’anno successivo.

Cristiano Giuntoli vuole scongiurare quest’ipotesi e sta cercando di capire se ci sono i margini per un prolungamento, con il giocatore che resta il terminale offensivo di mister Thiago Motta, con i suoi 12 gol messi a segno in tutte le competizioni.

Il tecnico non ha disposizione, al momento, una vera alternativa, in attesa del rientro di Milik, il cui recupero dovrà essere testato data la lunga attesa, e con Nico Gonzalez che non è una vera punta d’area di rigore.

Per questo motivo non pare fattibile una sua cessione nelle due settimane conclusive della sessione invernale, anche se la speranza è quella di ascoltare ogni offerta che dovesse pervenire a Torino.

Un club inglese ha messo nel mirino Dusan: è alla ricerca di una nuova punta

Nelle ultime ore l’ex Fiorentina sarebbe finito di recente nel mirino dell’Arsenal, alla disperata ricerca di un numero nove dopo il grave infortunio accorso a Gabriel Jesus.

Secondo quanto riportato da vari media inglesi, i Gunners vorrebbero regalare a Mikel Arteta un nuovo attaccante in questo mercato di gennaio per potersi giocare fino in fondo le chances di vincere un titolo.

Giuntoli non ha più tempo da perdere: vuole garanzie sul futuro di Vlahovic

Vlahovic non è l’unico nome nella lista della dirigenza del club londinese. Piacciono molto anche Alexander Isak del Newcastle, protagonista fin qui di una stagione fantastica in Premier League e Gyokeres, oggetto del desiderio anche del Manchester United ma blindato da una clausola da cento milioni.

La Juventus sa di dover fare in fretta per poter chiudere per un eventuale sostituto che possa garantire numeri importanti e contribuire alla conquista almeno del quarto posto, obiettivo minimo da raggiungere in campionato.