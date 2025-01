La Roma temporeggia e rischia di perdere il colpo: un’altra big sulle tracce del calciatore | Si tenta lo scippo

Il mercato di Serie A si infiamma e vede un altro top club interessato ad uno dei giocatori più richiesti di quesa sessione.

Una delle protagoniste annunciate di questo mercato invernale di gennaio era sicuramente la Roma di Claudio Ranieri. Troppe cose non sono funzionate nella prima parte di stagione e, se il club giallorosso è stato costretto a cambiare due allenatori e si è ritrovato nelle zone bassissime della classifica, la colpa di certo non è stata soltanto della società.

Certo, la scelta di esonerare Daniele De Rossi dopo pochissime partite di questa stagione, non sarà sicuramente stata tra le più illuminate in assoluto, ma ci sono anche alcuni calciatori che non si sono rivelati all’altezza delle cifre spese in sede di calciomercato estivo.

Dovbyk ha faticato più del previsto, soprattutto nei suoi primi mesi romanisti, nonostante i 40 milioni di euro spesi sul mercato. Così come Soulé, pagato circa 30 milioni, continua ad essere un oggetto abbastanza misterioso e si trova chiuso dalla presenza di Paulo Dybala. Enzo Le Fee, infine, dopo l’arrivo per oltre 20 milioni, è già stato ceduto al Sunderland, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro.

Insomma, circa 90 milioni di euro spesi sul mercato per un apporto quasi nullo. I problemi della Roma, poi, sono anche passati dallo scarso rendimento di gente come Cristante e Pellegrini e dall’infortunio di Saelamaekers che ora, dopo due mesi di infortunio, si sta rivelando fondamentale per la squadra.

Mercato Roma, ecco le priorità

Il mercato della Roma, dopo la cessione di Le Fee, ruota attorno alle conferme di Paredes, Dybala e Hummels, che in un primo momento sembravano essere destinati a partire già a gennaio, alle possibili cessioni di Cristante, Zalewski e Shomurodov, ma anche all’acquisto di un esterno destro, Rensch pare essere l’obiettivo numero uno, e di un vice Dovbyk in attacco.

Il grande sogno e obiettivo di mercato giallorosso, però, è sempre Davide Frattesi. Il centrocampista, nonostante le parole di Simone Inzaghi e Beppe Marotta, avrebbe già espresso la sua voglia di essere ceduto per giocare di più e la sua volontà di tornare alla Roma, club con cui era cresciuto nelle giovanili.

Mercato, anche il Napoli su Frattesi

L’Inter, però, non accetta contropartite tecniche ed ha fissato il prezzo del Nazionale azzurro sulla base di 45 milioni di euro. Un’eventuale trattativa potrebbe far scendere il prezzo di Frattesi sui 38-40 milioni, ma al momento la Roma non sembra avere la disponibilità e la capacità economica per portare avanti la trattativa.

Disponibilità che invece avrebbe il Napoli, soprattutto dopo la cessione di Kvarastkhelia al Paris Saint Germain. I partenopei, con il ds Manna, si sarebbero fatti avanti per intavolare una trattativa con l’Inter e capire la disponibilità circa la cessione di Frattesi. Il club nerazzurro, però, anche per evidenti questioni di classifica, preferirebbe la cessione del calciatore alla Roma, così come i giallorossi restano la prima scelta del centrocampista della Nazionale.