I club francesi fanno spesa in Italia: nel mirino anche l’attaccante della Fiorentina | L’ultimo clamoroso tentativo

Dopo l’affare che ha portato Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, ancora un interesse transalpino per un calciatore della nostra Serie A.

La prima parte di questa sessione di calciomercato invernale ha regalato un colpo di scena clamoroso ed è ruotata attorno ad un’affare che nessuno aveva pronosticato, o comunque pensato potesse realizzarsi già a gennaio.

Parliamo ovviamente del passaggio dell’ormai ex attaccante del Napoli, Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Il georgiano sarebbe voluto andar via già durante la scorsa estate, ma poi Antonio Conte, nel momento del suo arrivo in Campania, riuscì a fargli cambiare idea, mettendolo al centro del suo progetto tecnico-tattico.

Le discussioni sul rinnovo del contratto con la dirigenza del Napoli, però, non hanno sortito effetti, nei mesi successivi, e Kvara ha mantenuto intatta quella voglia di lasciare il club azzurro per andare a guadagnare di più in qualche altro top club europeo.

Ad insistere è stato il PSG che, dopo averci provato già in estate, questa volta ha sferrato l’attacco giusto e decisivo ed ha convinto sia il Napoli, con un’offerta da 75 milioni più bonus, sia l’entourage del calciatore, con un ingaggio da quasi dieci milioni di euro, più eventuali bonus.

Fiorentina, Ikoné piace molto in Francia

Kvara è così diventato un calciatore del Paris Saint Germain ed è volato in Francia. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, però, gli affari sull’asse Italia-Francia, potrebbero non limitarsi al georgiano. Nel mirino di un altro club transalpino, infatti, sarebbe finito l’attaccante esterno della Fiorentina, Jonathan Ikoné.

L’ala francese arrivò proprio dalla Ligue 1, esattamente dal Lille, nel gennaio 2022, quando la Fiorentina fece un investimento importante, quasi 20 milioni di euro, per assicurarselo. In questi tre anni, però, Ikoné non ha mai convinto del tutto ed ora il club viola lo ha messo sul mercato, insieme a Christian Kouame, altro attaccante che non rientra più nei piani di Mister Palladino.

Mercato, il Nantes ci prova per Ikoné

La Fiorentina, dopo aver già chiuso con il Napoli per l’arrivo di Folorunsho, cerca un difensore, Pablo Mari del Monza resta il primo obiettivo, un altro centrocampista, con Frendrup del Genoa nel mirino e un attaccante esterno. Il sogno è il brasiliano Luiz Enrique del Botafogo, mentre l’alternativa è stata individuata in Denis Man del Parma.

Per arrivare a Luiz Enrique, però, ci vogliono tanti soldi ed è per questo che la Fiorentina sta cercando di vendere. Su Ikoné ci sono diversi club di Serie A che, però, lo hanno chiesto soltanto in prestito. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta L’Equipe, si sarebbe fatto avanti il Nantes che vuole riportare l’esterno d’attacco viola in Francia, così come lo vorrebbero anche lo Strasburgo, il Rennes e il Lens.