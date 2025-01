Giuntoli mette sul piatto una cifra monstre: affondo da 50 milioni | La società è pronta per la mossa decisiva

Il club bianconero cerca di sferrare il colpo più importante del proprio mercato invernale e offre tanti soldi per un calciatore.

Dopo esserlo stato già nella sessione estiva di calciomercato, la Juventus si sta scatenando anche in quella invernale. La stagione, soprattutto in campionato, non sta andando come si aspettavano dalle parti di Vinovo e il club bianconero non può assolutamente permettersi di mancare la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo i circa 200 milioni di euro spesi in estate per rifare completamente il look alla rosa messa a disposizione di Thiago Motta, infatti, sarebbe un bagno di sangue non qualificarsi alla Champions League della prossima stagione e quindi essere costretti a fare a meno di quegli introiti fondamentali per le casse societarie.

La situazione in classifica non è delle più rosee e i 13 pareggi in 2o partite di campionato hanno allontanato la Juventus dalle prime tre posizioni, nonché mettono in serio pericolo l’arrivo tra le prime quattro. Ecco perché Cristiano Giuntoli, dopo essere stato protagonista già in estate, sta lavorando assiduamente per rinforzare la squadra a disposizione di Thiago Motta.

Sono già realtà gli arrivi del terzino destro Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes, ma soprattutto quello in prestito secco per sei mesi di Kolo Muani. L’attaccante arriva dal Paris Saint Germain e va a coprire un buco che in questa prima parte di stagione si è rivelato molto pesante, con Thiago Motta che non ha potuto contare su una vera alternativa a Dusan Vlahovic.

Mercato Juve, Giuntoli a caccia del difensore centrale

La sessione invernale di mercato della Juventus, però, era partita con una certezza: Giuntoli avrebbe dovuto portare a Torino almeno due difensori centrali. Con gli infortuni gravissimi occorsi a Cabal e Bremer, e con Danilo che è stato messo fuori rosa, infatti, Thiago Motta può contare sui soli Kalulu e Gatti in quella porzione di campo.

La voglia di regalare subito al proprio allenatore un altro difensore centrale, da parte di Cristiano Giuntoli, si è scontrata con il muro che Milan e Benfica hanno fatto rispettivamente per Tomori e Antonio Silva, primi obiettivi bianconeri per la difesa. Il giovane portoghese, però, piace ancora alla Juventus, ma i lusitani continuano a dichiararlo incedibile.

Juve, pronta un’offerta da 50 milioni per Araujo

Le attenzioni di Giuntoli, quindi, si sono spostate su Ronald Araujo del Barcellona. Il difensore uruguaiano non sembrava essere nei piani di Hansi Flick che però, nella finale di Supercoppa spagnola contro il Real Madrid, ha dovuto affidarsi a lui dopo l’infortunio di Martinez.

Araujo è così stato dichiarato incedibile dal Presidente del Barcellona, Laporta. La Juventus, però, non molla la presa e sembra disposta ad offrire 50 milioni di euro al club catalano per arrivare al difensore sudamericano. Una cifra che potrebbe far vacillare il Barça, sempre alle prese con i noti problemi finanziari.