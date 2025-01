Tutti in allarme a Torino: dovrà sottoporsi a nuovi esami strumentali | Rischia ancora un lungo stop

Nel capoluogo piemontese continuano ad esserci problemi con gli infortuni e un’infermeria che non vuole proprio svuotarsi.

Nella Juventus che sta deludendo in campionato e che si trova costretta ad intervenire pesantemente e massicciamente nella finestra invernale di calciomercato, uno dei grandi problemi che ha incontrato il suo allenatore Thiago Motta, è stato senza ombra di dubbio quello legato ai tanti infortuni con cui si è dovuto fare i conti.

Problemi muscolari semplici, altri un po’ più gravi, ma anche abbastanza misteriosi e di difficile risoluzione ed altri ancora che hanno privato la Juventus di elementi fondamentali per tutto il resto della stagione. Non si può non partire, in tal senso, ovviamente, dal problema gravissimo al ginocchio che ha messo KO Gleison Bremer, leader difensivo di Thiago Motta, per tutto il prosieguo del campionato.

Così come l’ex centrale del Torino, però, non potrà più scendere in campo da qui a maggio nemmeno Cabal che era diventato prezioso nello scacchiere tattico di Motta per la sua capacità di ricoprire più ruoli all’interno della difesa bianconera. Anche altri calciatori della Juve, però, a turno quasi tutti, hanno riempito l’infermeria di Vinovo.

Quelli più gravi hanno riguardato i neo-acquisti Nico Gonzales e Douglas Luiz che hanno potuto dare un apporto minimo alla squadra proprio a causa dei tanti problemi muscolari. Anche gli stessi Cambiaso, Koopmeiners e Thuram, però, non sono sempre stati a disposizione. Alla lista si aggiungono, oltre al lungodegente Milik, pure Vlahovic e Conceicao che hanno dovuto saltare gli ultimi match di campionato.

Infortuni, a Torino non sorridono nemmeno i granata

Molta sfortuna, quindi, per Thiago Motta che ora spera di poter contare su quanti più calciatori possibili nella seconda parte di stagione. Non se la passa benissimo, sotto questo punto di vista, nemmeno il suo collega torinese, Paolo Vanoli.

Anche il tecnico del Torino, infatti, ha dovuto fare i conti con infermerie affollate e traumi gravissimi riportati dai suoi calciatori. Quello più serio e difficile da digerire è stato sicuramente quello occorso a Duvan Zapata che si è rotto il crociato nello scorso mese di ottobre e non potrà più aiutare la sua squadra nel corso di questa stagione.

Torino, nuovo stop per Ilic

Un altro calciatore granata che aveva cominciato la stagione alla grande, ma che negli ultimi due mesi ha dovuto spesso dare forfait per vari infortuni è Ivan Ilic. Il centrocampista serbo era tornato da poco a disposizione di Vanoli dopo un lungo stop, ma si è già rifatto male.

Ilic ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra poco prima del derby contro la Juventus di sabato scorso. A causa di questo nuovo stop sarà costretto a saltare la sfida contro la Fiorentina di domenica prossima, ma soprattutto potrebbe restare fermo ancora a lungo. Il centrocampista si è sottoposto a degli esami strumentali per valutare il problema, ma necessita però di nuovi controlli che saranno effettuati la prossima settimana e che permetteranno di comprendere con maggiore precisione i tempi di recupero.