Tutti lo vogliono ma Furlani è in vantaggio: avviati i colloqui con il giovane calciatore | Tentativo già a gennaio

L’amministratore delegato rossonero, insieme agli altri dirigenti, sta cercando di anticipare tutti per un colpo di mercato.

Due sono i nomi grossi che stanno circolando da alcuni giorni e vengono accostati al Milan, ma per il club rossonero ci sono anche altre priorità su cui dover e poter lavorare. I rossoneri, nel frattempo, hanno subito una brutta batosta in relazione ad un affare in uscita che era praticamente definito e che invece è clamorosamente saltato.

Parliamo dell’affare che aveva praticamente portato al Lipsia, lo svizzero Noah Okafor. Il Milan ed il club targato RedBull si erano accordati per un prestito oneroso, a circa 1.5 milioni di euro, e un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il tutto, però, è come detto sfumato perché i tedeschi non hanno ritenuto lo svizzero pronto per essere subito disponibile.

La mancata uscita di Okafor complica un pó anche i piani in entrata dei dirigenti del Milan che avevano già fatto i conti con lo slot lasciato libero dallo svizzero, che si sarebbe aggiunto a quello di Jovic, possibile partente nelle prossime settimane, per liberare due posti all’interno della rosa.

In entrata i nomi grossi che si fanno e di cui parlavamo prima sono quelli di Walker e Rashford. Il Milan non può prenderli entrambi, perché può entrare soltanto un calciatore britannico in questa sessione di mercato, ma sta seguendo l’evoluzione della trattativa per l’attaccante dello United per capire se poterlo tesserare o se virare poi sul terzino del City.

Centrocampo Milan: Ricci non si muove a gennaio

Una delle priorità del Milan, però, è anche quella legata al centrocampista. I nomi che circolano sono quelli di Gourna-Douath del Salisburgo, Bondo del Monza e Belayhane del Verona, ma l’obiettivo numero uno dei rossoneri in mediana resta Samuele Ricci del Torino.

I rossoneri avrebbero provato a chiederlo ai granata già per quel che riguarda questa sessione invernale di mercato, ma il Torino ha risposto con un secco: “No, grazie”. Nel frattempo il Toro ha rinnovato al calciatore il contratto fino al 30 giugno 2028. Questo, però, non significa assolutamente che la strada che porta al 23enne Nazionale azzurro sia chiusa, anzi.

Mercato, il Milan in vantaggio su Ricci

Il contratto darà solo più forza nella trattativa al Torino che, comunque, cederà il calciatore in estate, cercando di racimolare quanti più soldi possibili. La base di partenza è fissata sui 40 milioni di euro, ma ovviamente il club granata spera di guadagnare di più dalla cessione del suo gioiello. Questo anche perché Ricci piace a tantissime squadre. Oltre al Milan, infatti, su di lui ci sono anche l’Inter, la Juventus, il Napoli ed il Manchester City.

I rossoneri, però, almeno per ora, sarebbero in vantaggio su tutte le altre perché si sono mossi da tempo e hanno già avviato i contatti con il Torino e con l’entourage del ragazzo. Furlani, insieme a Ibra e Moncada, quindi, sembra essere in vantaggio, ma dovrà stare attento anche all’Inter a cui il calciatore piace tantissimo.