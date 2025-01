Rispedita al mittente la prima offerta: Manna non ha ancora il sostituto di Kvara | Tifosi in attesa

Il direttore sportivo partenopeo, dopo aver ceduto il georgiano al Paris Saint Germain, cerca di chiudere per il suo sostituto.

La sessione invernale di calciomercato della nostra Serie A è stata letteralmente sconvolta da un affare principesco che ha privato il nostro campionato di uno dei calciatori più forti e importanti in assoluto. Una trattativa riaperta dopo essere stata chiusa, con un nulla di fatto, nella scorsa estate.

Il Napoli ha ceduto al Paris Saint Germain il georgiano Kvaratskhelia che è diventato un nuovo calciatore parigino per una cifra vicina ai 75 milioni di euro più bonus. Meno di quanto lo stesso club francese avesse offerto durante la scorsa estate, ma comunque di sicuro tantissimi soldi che permettono al presidente Aurelio De Laurentiis di generare una plusvalenza mostruosa.

Antonio Conte si era già rassegnato all’idea di perdere Kvara e lo aveva dichiarato in una delle ultime conferenze stampa, ammettendo che aveva cercato in tutti i modi di convincere il georgiano a restare a Napoli, ma alla fine non c’è stato nulla da fare. Da qualche settimana, però, il sostituto dell’attaccante, ormai del PSG, i partenopei ce l’hanno in casa.

Nello scacchiera tattico di Antonio Conte, infatti, già da inizio stagione, è David Neres colui che sostituiva a partita in corso, e poi anche nella formazione titolare, Kvaratskhelia e lo ha fatto spesso anche con ottimi risultati. Dal punto di vista numerico, però, in quel ruolo serve un altro calciatore e il ds Manna sta cercando sul mercato il sostituto del georgiano.

Napoli, Garnacho l’obiettivo numero uno per sostituire Kvara

L’obiettivo numero uno ormai dichiarato da diversi giorni è Alejandro Garnacho del Manchester United. Il promettentissimo esterno d’attacco argentino è stato valutato come il sostituto ideale di Kvara, ma soprattutto come un calciatore che in prospettiva può diventare ancora più forte e avanzare nel suo processo di crescita.

Per il classe 2005 dello United il Napoli ha cominciato ad intavolare due trattative ben distinte. La prima, quella con il suo entourage, sembra aver già portato i frutti sperati, con Garnacho che avrebbe accettato l’offerta partenopea anche perché lo porterebbe a guadagnare il doppio di quanto il ragazzo percepisce ora in Inghilterra (1.5 milioni di euro).

Mercato Napoli, Ndoye l’alternativa a Garnacho

La seconda trattativa, invece, quella con il Manchester United per il cartellino del calciatore appare assai più complicata. Il club inglese pretende 70 milioni di euro senza contropartite tecniche, mentre il Napoli è fermo a 50.

Una distanza enorme che mette in stand by l’operazione, ma soprattutto ne blocca la buona riuscita. L’alternativa individuata da Manna a Garnacho non è Galeno, come sostenevano molti esperti di calciomercato, ma Ndoye del Bologna per cui il club felsineo chiede 30 milioni. Il Napoli, dal canto suo, ha provato ad inserire Ngonge nell’operazione, ricevendo un secco rifiuto.