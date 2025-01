Contatti telefonici avviati: Manna ha messo gli occhi su un nuovo difensore | Servirà una lunga trattativa

Il direttore sportivo azzurro vuole un altro difensore da regalare al suo allenatore Antonio Conte, ma la trattativa non appare semplice.

In questa prima metà di sessione invernale di calciomercato, una delle squadre che hanno registrato già diversi movimenti importanti, sia in entrata che in uscita, è senza ombra di dubbio il Napoli. La capolista della nostra Serie A, in attesa che l’Inter si metta al pari con le partite disputate, ha battuto sicuramente il colpo più importante dell’intera finestra di mercato.

Anche se in uscita, infatti, il movimento che ha portato Kvaratskhelia dal Napoli al Paris Saint Germain per 75 milioni di euro più bonus, è stato sensazionale ed ha permesso al club di Aurelio De Laurentiis di ottenere una plusvalenza monstre che potrà generare ulteriori effetti positivi sul bilancio societario.

Oltre alla cessione di Kvara, però, il Napoli ha ceduto anche il centrocampista Folorunsho alla Fiorentina, mentre in entrata, sempre per la mediana, si è rinforzato con il gigante Billing, prelevato dal Bournemouth. Ora, il ds Giovanni Manna si concentrerà sul sostituto dell’attaccante georgiano appena ceduto.

L’idea del Napoli è quella di reinvestire parte della somma ricavata dal PSG su Garnacho del Manchester United. Le richieste del club inglese, però, sono altissime e l’alternativa all’argentino è stata individuata in Galeno del Porto. Resta sempre aperta, però, anche se in un altro ruolo, la pista che porta a Davide Frattesi dell’Inter.

Mercato Napoli, obiettivo Ismajli per luglio

Prima della fine di questo calciomercato invernale, intanto, arriverà anche il difensore richiesto da Antonio Conte. Juan Jesus ha dato ampie garanzie sostituendo l’infortunato Buongiorno che comunque rientrerà a febbraio, ma Danilo della Juventus resta nel mirino e il club azzurro sta aspettando soltanto che il brasiliano si liberi a zero.

Ma, se per l’inverno si punta a sbloccare l’affare con l’ormai ex capitano della Juventus, Giovanni Manna ha già individuato l’obiettivo estivo per rinforzare la retroguardia. Si tratta di Ardian Ismajli, difensore dell’Empoli che sta disputando un ottimo campionato agli ordini di Mister D’Aversa.

Ismajli, il Napoli cerca di anticipare la concorrenza

Il centrale empolese piace molto anche alla Juventus, ma la sensazione è che non si muoverà prima dell’estate anche perché è il Capitano del club toscano. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e, quindi, a luglio sarà un’affare a costo zero.

Il Napoli lo ha puntato per la prossima stagione e sta cercando di anticipare tutti nella corsa ad un profilo importante da poter regalare al suo allenatore Antonio Conte. Il fatto che a luglio si potrà prendere da svincolato, per Manna, è poi un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire.