Nuovo caso scommesse nel calcio: il bianconero rischia una lunga squalifica | Trema tutta la Serie A

Ancora un presunto scandalo legato alle scommesse nel mondo del pallone. Un tesserato rischia davvero grosso.

Un problema che nel calcio italiano, ma non solo, ha sconvolto molte volte gli equilibri prestabiliti, provocando lunghe squalifiche per alcuni tesserati, ma anche retrocessioni clamorose per alcune squadre molto importanti della nostra Serie A.

Il calcio scommesse ha scosso più volte il mondo del pallone nostrano e non si possono dimenticare, per esempio, gli anni ’80 e quello che successe a Milan, Lazio, ma anche a calciatori importantissimi come Paolo Rossi e Bruno Giordano. La Polizia in campo e quelle scene bruttissime, con il tintinnio delle manette che colpì seriamente la nostra Italia.

Altri casi si sono succeduti in questi anni e diversi calciatori illustri sono stati colpiti, a volte anche ingiustamente, da questo problema che continua ad attanagliare lo sport più seguito dagli italiani. Il tutto è arrivato fino ad ottobre del 2023, con l’inchiesta scatenata e lanciata da Fabrizio Corona.

L’accusa fu grave. Diversi calciatori importanti del nostro campionato scommettevano su partite, anche giocate da loro stessi, cosa assolutamente vietato dalla legge. Questo quanto sosteneva Corona, ma alla fine a pagare sono stati soltanto Sandro Tonali e Nicolò Fagioli che sono stati costretti a restare fermi per squalifica per quasi un anno.

Calcio scommesse, il caso Okoye

Un incubo da cui i due calciatori ne sono usciti, forse ancora più forti di prima, ma che ora potrebbe tornare a sconvolgere il nostro campionato. L’ultimo nome accostato al mondo oscuro del calcio scommesse è quello del portiere dell’Udinese, Maduka Okoye.

L’estremo difensore nigeriano è finito al centro dell’attenzione nelle ultime ore con un presunto nuovo caso per cui sono già in corso delle indagini. Nell’occhio del ciclone è finita un’ammonizione che Okoye ha preso in occasione della gara Lazio-Udinese dello scorso 24 Marzo 2024, esattamente al 64′ minuto.

Caso Okoye, cosa rischiano il calciatore e l’Udinese

Al portiere dell’Udinese quel giallo fu comminato per perdita di tempo ed ora, come riportato da Il Gazzettino, il portiere nigeriano è indagato per truffa assieme a Diego Giordano, titolare del ristorante pizzeria “Biffi”, locale molto frequentato da diversi giocatori bianconeri. Il caso risulta particolarmente grave in quanto, qualora venisse confermato, il tutto verrebbe catalogato come illecito sportivo.

Questo perché Okoye, con il suo comportamento, se confermato, avrebbe portato ad un’alterazione dell’incontro. Secondo quanto riportato dall’art. 30 “I soggetti di cui all’art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con l’inibizione o la squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00”. Per quanto riguarda la società Udinese, invece, non sarebbe coinvolta nella vicenda, anche se dovesse essere squalificato il suo portiere che, tra le altre cose, ora è ai box per un infortunio.