Pronti a proporgli il rinnovo: Juventus, la strategia per trattenerlo | La conferma arriva dall’allenatore

Continua ad essere protagonista in questa sessione di calciomercato il club bianconero che cerca di rinforzare la squadra sempre più.

Mancano ormai circa quindici giorni alla fine della sessione invernale di calciomercato e, in queste ultime battute, ci si aspetta ancora di assistere a colpi di scena, trattative scoppiettanti e accordi che potrebbero cambiare gli equilibri del nostro campionato di Serie A, ma non solo.

Uno degli operatori di mercato, in quanto dirigente di club, più attivi in assoluto è sicuramente Cristiano Giuntoli, plenipotenziario della Juventus per quel che riguarda la parte tecnica e sportiva. L’ex direttore sportivo del Napoli sta cercando di rinforzare il più possibile la squadra a disposizione di Thiago Motta.

Così come successo in estate, quindi, i bianconeri sono protagonisti di diverse trattative, sia in entra che in uscita. Dopo aver chiuso le operazioni che hanno portato a Torino il terzino destro Alberto Costa, per circa dieci milioni di euro dal Vitoria Guimaraes, e l’attaccante Kolo Muani, in prestito secco dal Paris Saint Germain, Giuntoli è alla disperata ricerca di almeno un difensore.

Nel frattempo bisognerà capire come finirà la vicenda legata ad Andrea Cambiaso, con l’offerta monstre del Manchester City che continua a turbare i sogni dei tifosi juventini. Questi ultimi dovranno già salutare il brasiliano Danilo che ha ormai rotto con l’allenatore e la società e dovrebbe proseguire la sua stagione con la maglia del Napoli di Antonio Conte.

Mercato Juve, gli obiettivi per la difesa

Cristiano Giuntoli, quindi, considerando anche i seri infortuni occorsi a Bremer e Cabal, che resteranno ai box per tutto il resto della stagione, dovrà concentrarsi sull’arrivo di almeno un difensore. I nomi accostati alla Juventus e che interessano al club sono sempre gli stessi. Si passa da Antonio Silva del Benfica a Tomori del Milan, fino ad arrivare a Araujo del Barcellona e Hancko del Feyenord.

Per ognuno di questi profili, però, Giuntoli si sta scontrando con il muro delle rispettive società di provenienza dei calciatori in questione. Il Feyenord non vuole dare Hancko prima della fine di questa stagione, il Benfica non accetta le condizioni della Juve per Antonio Silva ed il Milan, almeno per ora, non vuole cedere Fikayo Tomori.

Mercato Juve, muro del Barça per Araujo

L’obiettivo numero uno di Giuntoli, però, sembra essere Ronald Araujo del Barcellona. Per il centrale uruguaiano, infatti, la Juventus sembra disposta a spingersi fino ad un’offerta da 50 milioni di euro. Nonostante questo, però, il club catalano non vorrebbe cedere il suo tesserato, soprattutto adesso che è tornato ad essere protagonista in campo.

A confermare questa intenzione è stato lo stesso allenatore del Barcellona, Hansi Flick che, in una delle ultime conferenze stampa, su Araujo ha dichiarato: “L’ho già detto dopo la partita contro il Betis. Ha un anno e mezzo di contratto ed è un giocatore importante per la squadra. Sarebbe bello se firmasse il rinnovo. Si vede in allenamento che è un leader”.