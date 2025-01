Cristiano Giuntoli non si ferma più: nuovo colpo per la difesa | Ancora pochi giorni per chiudere

Il dirigente bianconero vuole regalare al suo allenatore altri rinforzi importanti per il prosieguo della stagione.

Dopo essere stata protagonista assoluta della sessione estiva di calciomercato, la Juventus si sta ripetendo anche in questa finestra invernale. Cristiano Giuntoli è ancora una volta attivissimo nel cercare di regalare al suo allenatore una rosa completa e senza particolari punti deboli.

Questo mercato invernale, quindi, è stata un’occasione importante, da parte del dirigente bianconero, per coprire alcuni buchi lasciati aperti alla fine dello scorso agosto, ma nello stesso tempo per mettere una toppa a quello che la sfortuna ha tolto alla Juventus, soprattutto in difesa, con i gravi infortuni occorsi a Cabal e Bremer.

Infortuni che, nel corso dei mesi scorsi, hanno minato le certezze che Thiago Motta si era costruito nel suo primo periodo da allenatore della Juventus, soprattutto rendendo quasi impenetrabile la sua squadra che subiva pochissimi gol, ma in generale concedeva quasi il nulla alle avversarie in quanto ad occasioni da rete. Ora però si deve pensare anche alla Champions League ed in tal senso diviene necessario puntellare la difesa.

Mercato Juve, si attendono sviluppi per Cambiaso

La sessione invernale di calciomercato, come sappiamo, ha portato a Torino il terzino destro del Vitoria Guimaraes, Albero Costa, per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro, ma anche e soprattutto l’attaccante Kolo Muani, arrivato in prestito secco per sei mesi dal Paris Saint Germain.

Allo stesso tempo, però, la Juventus ha dovuto rinunciare a Danilo che è ormai fuori rosa da quasi un mese ed è prossimo al trasferimento al Napoli, mentre bisognerà capire l’evoluzione della trattativa che potrebbe clamorosamente portare Andrea Cambiaso al Manchester City, dietro ad un corrispettivo in denaro davvero monstre.

Mercato Juve, i nuovi obiettivi per la difesa

Cristiano Giuntoli, intanto, per quel che riguarda il mercato in entrata, sa che deve portare a Torino almeno un difensore centrale. Nel corso delle settimane sono sfumate, o decisamente raffreddate, le piste che volevano la Juventus interessata ad Hancko del Feyenord, che comunque dovrebbe vestire il bianconero dalla prossima estate, Antonio Silva del Benfica, Tomori del Milan e Araujo del Barcellona.

Al netto di clamorose riaperture sui calciatori summenzionati, al momento Giuntoli sta cercando di capire la fattibilità di due operazioni. Si tratta di quelle che potrebbero portare alla Juve, Kelly del Newcastle e Veiga del Chelsea. Uno non esclude l’altro, ma anche qui ci sono delle difficoltà. Per il primo il club bianconero inglese chiede circa 20 milioni, mentre per il secondo il Chelsea, per ora, non apre al prestito.