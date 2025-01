Da Milano dettano le condizioni e Ghisolfi accetta: è fatta per il giocatore | C’è la data del trasferimento

Il direttore sportivo della Roma vuole chiudere per un suo grande obiettivo di mercato e sta per accettare tutte le condizioni.

La stagione della Roma ha decisamente cambiato marcia da quando Claudio Ranieri si è seduto su una panchina che scottava e che ha visto tre altri allenatori accomodarcisi su di essa nel corso dell’ultimo anno. Al netto di José Mourinho, esonerato nella scorsa stagione, infatti, già Daniele De Rossi e Ivan Juric avevano allenato la squadra giallorossa in questo 2024/2025.

Dopo l’esonero per molti inspiegabile con cui è stato dato il benservito a Daniele De Rossi, quando erano passate appena quattro giornate di campionato, la situazione era degenerata, sia dal punto di vista tecnico che sotto quello ambientale, durante la gestione Juric.

La Roma era addirittura in bilico, perennemente nella parte destra della classifica e con pochissimi punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Ranieri, come spesso è accaduto nella sua straordinaria carriera, ha riportato calma e tranquillità all’interno di un ambiente estremamente depresso e in aperta contestazione verso squadra e società, e i risultati sono cominciati ad arrivare.

Ora, la Roma è una squadra, vince quando deve vincere, gioca a calcio senza particolari patemi d’animo e si è tolta anche la soddisfazione di battere i cugini della Lazio nel derby dello scorso 5 gennaio. L’allenatore giallorosso, che a fine stagione passerà il testimone a qualche altro tecnico ed entrerà a far parte della società, ha rimesso i calciatori importanti in condizione di poter far bene.

Mercato Roma, resta Frattesi l’obiettivo principale

Ed è così che, calciatori che sembravano ad un passo dall’addio a Roma, come Hummels, Paredes e Dybala, sono tornati ad essere titolari indiscussi e stanno facendo le fortune di Mister Ranieri. La società li ha ovviamente tolti tutti e tre dal mercato e sta cercando di portare nella Capitale calciatori che potrebbero completare la rosa a disposizione dell’allenatore.

Dall’Ajax arriverà il terzino destro Rensch, mentre per il centrocampo l’obiettivo principale resta Davide Frattesi. Il passaggio del calciatore della Nazionale dall’Inter alla Roma è diventato uno dei tormentoni di questa sessione di calciomercato anche se l’affare potrebbe sbloccarsi soltanto nelle ultime ore della finestra invernale.

Frattesi, ecco le condizioni imposte dall’Inter alla Roma

Florenti Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, e i dirigenti dell’Inter sono in costante contatto per la trattativa che dovrebbe portare Frattesi da Milano alla Capitale, sponda giallorossa. L’Inter non ha chiuso alla cessione del calciatore, ma ha chiesto al club capitolino di attendere gli ultimi giorni di mercato, con la sessione che si chiude il prossimo 3 febbraio.

I nerazzurri, infatti, con Calhanoglu infortunato, non vogliono privarsi anche di Frattesi nelle prossime due partite di Champions League, competizione in cui le liste presentate ad inizio torneo non possono essere modificate fino al termine della prima fase. Condizione che sta bene anche alla Roma che, nel frattempo, potrebbe racimolare la cifra che l’Inter chiede per la cessione del suo calciatore, con l’uscita di uno tra Pellegrini e Cristante.