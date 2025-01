La cessione è UFFICIALE | Per lui non c’è più posto nel club: lascia la Serie A dopo appena una presenza

La società ha comunicato la cessione ufficiale del giocatore. Lascia la Serie A dopo appena una presenza: già annunciato il sostituto.

Archiviata la 21esima giornata di campionato, conclusasi lunedì sera con la vittoria interna del Como di Cesc Fabregas sull’Udinese di Kosta Runjaic, le squadre di Serie A continuano a muoversi sul mercato alla ricerca di qualche colpo interessante da piazzare prima della chiusura, fissata per la mezzanotte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio 2025.

Varie le squadre particolarmente attive in queste settimane, tra cui la Juventus del presidente Ferrero, che ha ufficializzato Alberto Costa e attende di comprendere meglio la situazione legata a Kolo Muani, e la Lazio di Claudio Lotito, che nella giornata di lunedì 13 gennaio ha annunciato l’arrivo in prestito dal Bayern Monaco dell’ex Frosinone, Arijon Ibrahimovic.

Molto operative, quindi, anche il Como dei fratelli Hartono, che ha portato in riva al lago ben quattro nuovi giocatori (Caqueret, Diao, Butez e Dele Alli), il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha messo a disposizione di Antonio Conte, Luis Hasa, Simone Scuffet e Philip Billing e la Fiorentina di Rocco Commisso che ha tesserato Folorunsho e Valentini.

Tra gli affari che hanno fatto certamente più rumore, nonché scalpore in questi ulitmi giorni non possiamo ovviamente non menzionare il passaggio, per 75 milioni di euro, di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli al Paris Saint Germain. Trattativa, questa, che, chiaramente non gradita dalla maggior parte dei tifosi azzurri, ha permesso alla società partenopea di incassare ben sette volte la cifra spesa nel 2022 per prelevarlo dalla Dinamo Batumi.

Roma, Ryan saluta dopo appena una presenza: il portiere australiano firma con il Lens

Ingaggiato a parametro zero dalla Roma lo scorso 17 luglio dopo aver messo fine alla sua esperienza tra le file degli olandesi dell’Az Alkmaar, Mathew Ryan ha deciso di lasciare la capitale dopo appena sei mesi per andare a cercare maggiore fortuna in Ligue 1 con la maglia del Lens.

In campo con la casacca giallorossa solo in occasione della gara interna contro la Sampdoria dello scorso 18 dicembre, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, l’estremo difensore autraliano lascia il ruolo di vice Svilar, che nelle prossime ore verrà affidato ufficialmente a un nuovo portiere.

Roma, in arrivo Gollini per sostituire Ryan: l’ex Atalanta ricoprirà il ruolo di vice Svilar

Ceduto Mathew Ryan, che da qualche ora è ufficialmente un nuovo giocatore del Lens, la Roma di Dan Friedkin non ha perso tempo e ha immediatamente regalato a Claudio Ranieri un nuovo vice Svilar per la seconda parte di stagione.

Un nuovo vice Svilar, rispondente al nome di Pierluigi Gollini, il quale, stando a quanto confermato da più fonti nelle ultime ore, giungerà a Trigoria a titolo definitivo dall’Atalanta. In prestito al Genoa dallo scorso 30 luglio, il classe ’95 potrebbe essere a disposizione dei capitolini già per la sifda esterna di domenica pomeriggio contro l’Udinese.