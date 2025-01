Ribaltone clamoroso in casa Napoli: il calciatore cerca già casa | Accelerata improvvisa alla trattativa

Aveva rifiutato di trasferirsi al Napoli ma l’esonero del mister gli fa cambiare idea, ora è pronto per firmare

A Napoli sono giorni frenetici per mettere sotto contratto il sostituto di Kvara. Le disponibilità economiche non mancano ai partenopei ma non è facile convincere le società a lasciare partire un pezzo pregiato della loro rosa nella finestra invernale di mercato.

Antonio Conte ha il carisma per convincere un profilo di caratura internazionale e la vetta della classifica rappresenta un ulteriore incentivo. Il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna ha individuato alcuni nomi adatti a rimpiazzare il georgiano.

La sua cessione improvvisa ha spiazzato i tifosi e il mister ma la sua volontà di trasferirsi a Parigi, in un top club europeo, ha fatto la differenza, con un ingaggio che sarà quattro volte superiore rispetto a quello che percepiva all’ombra del Vesuvio.

La sua partenza non ha avuto ripercussioni all’interno dello spogliatoio come testimonia il rendimento costante degli azzurri e le recenti vittorie pesanti, come quella dello scorso fine settimana a Bergamo.

Le difficoltà del Napoli e una corsa contro il tempo

Napoli che sta pensando a Garnacho del Manchester United, con i Red Devils che hanno chiesto 70 milioni. Il Napoli si è fermato a 50, offerta che è stata rispedita al mittente, tanto che il suo nome è stato tolto dalla lista.

Piace molto anche Adeyemi che aveva rifiutato il trasferimento. Il Borussia e gli azzurri avevano avviato i contatti, che erano stati positivi, sulla base di un’operazione che si aggirava intorno ai 45 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport rivela, però, che avrebbe cambiato idea dopo le evoluzioni delle ultime ore.

Una trattativa che torna in auge: le cose sono cambiate all’improvviso

Il Borussia Dortmund ha, infatti, esonerato il tecnico Sahin dopo la sconfitta in Champions a Bologna. Inoltre, il club tedesco avrebbe messo nel mirino Akgun del Galatasaray.

Adeyemi non è più certo di un posto da titolare e avrebbe fatto sapere di essere disponibile a discutere di una sua cessione in questa sessione di mercato. Antonio Conte ha dato la propria approvazione, certo di avere di fronte un potenziale fuoriclasse che potrà crescere dal punto di vista tattico grazie a lui.