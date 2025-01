“Settimane cruciali”: dalle parti di Milano sono fiduciosi | L’attaccante non esclude il trasferimento a gennaio

Potrebbe trasferirsi a breve a Milano, la trattativa è in corso: il bomber continua a segnare con regolarità e si dice pronto a giocare in Italia

Le due milanesi possono sorridere dopo il mercoledì di coppa. Una vittoria di misura per entrambe che avvicina la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. L’Inter è passata corsara a Praga grazie a una splendida conclusione di capitan Lautaro Martinez, mentre il Milan ha battuto il Girona con il solito Rafael Leao.

I due giocatori più rappresentativi dei due club hanno timbrato il cartellino e deciso due match che si sono rivelati più complicati del previsto, anche a causa di un pò di stanchezza fisica e mentale accumulata nella seconda frazione di gioco.

E proprio in Champions continua a farsi notare un centravanti che piace molto ai rossoneri, ancora alla ricerca di un profilo che possa garantire la doppia cifra visto che sia Alvaro Morata che Tammy Abraham sono più funzionali nell’aiutare i compagni piuttosto che nell’incidere in fase realizzativa.

Per questo motivo la dirigena di via Aldo Rossi non molla la presa nei confronti di una punta che sta seguendo dalla scorsa estate e il cui valore di mercato rischia di salire dopo la doppietta rifilata al Bayern Monaco.

Un’esultanza che lascia pochi dubbi ma il Milan non molla la presa

Lui è Santiago Gimenez, attaccante classe 2001 del Feyenoord, che ha indicato lo stemma del club olandese dopo il sinistro che ha trafitto per la prima volta Neuer, segnale inconfutabile del suo desiderio di non cambiare maglia.

Il contratto è in scadenza a giugno 2027, ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro ma il vero osso duro sembra essere proprio l’attaccante che non sembra propenso a volersi cimentare in un campionato tattico come quello italiano.

La strada è in salita ma non sono escluse evoluzioni improvvise

Milan che, in ogni caso, è chiamato a fare cassa per poter sostenere un tale investimento. Non ci sono all’orizzonte ipotesi di cessioni a titolo definitivo ma solo di prestiti.

Al termine del match di Champions, ai microfoni di Caliente Tv, Gimenez ha dichiarato: “Andare a Milano? Vedremo cosa succede, queste sono settimane cruciali, lascio tutto nelle mani di Dio“. Una trattativa che appare quindi complicata per diversi motivi ma allo stesso tempo non è ancora detta l’ultima parole.