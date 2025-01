Che colpo per Inzaghi: sarà l’arma in più contro il Napoli | Si infiamma la sfida per lo Scudetto

Il club nerazzurro potrà contare su un campione nella sfida Scudetto contro gli azzurri dell’ex Antonio Conte.

Il campionato di Serie A targato 2024/2025 offre sfide ad altissima tensione e che si preannunciano bellissime fino al termine della stagione. Dalla testa della classifica, fino alla coda, infatti, tutto è aperto e tutto potrebbe rimanere in bilico fino a maggio.

Partendo ovviamente da lassù, infatti, si preannuncia un testa a testa entusiasmante tra il Napoli e l’Inter, con l’Atalanta che, proprio perdendo in casa contro l’attuale capolista, sembra aver detto definitivamente addio ad ogni velleità di gloria.

Il mercato di gennaio, almeno fino a questo momento, non ha dato nulla di decisivo alle due squadre candidate al titolo, anzi, per ora ha soltanto tolto. Il Napoli, infatti, ha ceduto per una cifra superiore ai 75 milioni di euro, Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, accogliendo Billing dalla Premier League ed aspettando Danilo dalla Juventus.

Ancora nulla di nuovo sul fronte sostituto di Kvara, con Neres che si è preso quel posto da titolare e De Laurentiis che continua a trattate per Garnacho del Manchester United. Antonio Conte è stato chiaro: o arriva qualcuno di pronto al posto del georgiano o meglio restare così. L’Inter, intanto, resta quella di inizio stagione e qualcosa potrebbe muoversi solo se dovesse essere ceduto Frattesi alla Roma.

Napoli-Inter, sarà testa a testa fino alla fine

Il testa a testa in cima alla classifica, come detto, è destinato a durare fino a maggio, ma ha nel 2 marzo una deadline importantissima che potrebbe dire tantissimo sul futuro di questa Serie A. Si giocherà in quella data al Maradona, infatti, la sfida Scudetto tra Napoli e Inter, con le due squadre che arriveranno a quel big-match dopo aver affrontato altre grandi del nostro campionato.

Il Napoli ha la possibilità di pensare soltanto al campionato e arriverà a quella partita importantissima, giocando una sola partita a settimana. L’Inter, invece, dovrà affrontare i match di Champions League e di Coppa Italia e scenderà in campo praticamente ogni tre giorni. Simone Inzaghi, però, per i prossimi decisivi mesi potrà contare su un ritrovato Lautaro Martinez.

Inter, riecco Lautaro Martinez

Il Capitano nerazzurro sembrava in crisi, almeno di gol, nei primi mesi di stagione. In questo inizio di 2025, però, è stato decisivo in più di un’occasione e ha messo a referto già tre gol importanti. Quello che poi si è rivelato inutile nella finale di Supercoppa contro il Milan, quello in casa contro il Bologna, del momentaneo vantaggio per 2-1, e quello bellissimo che ha rotto il match contro l’Empoli.

C’è poi la giocata fondamentale di Venezia, prima della rete, decisiva poi per la vittoria finale, di Matteo Darmian. In generale, però, è un Lautaro ritrovato anche come carisma, leadership e intensità durante tutti i 90′. Un giocatore fondamentale e decisivo su cui Simone Inzaghi potrà contare nel testa a testa decisivo contro Antonio Conte.