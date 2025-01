“Ho chiesto per l’ennesima volta…”: lo sfogo del tecnico contro il club | Acque agitate a Torino

Arrivano le dure dichiarazioni dell’allenatore dopo il match. Parole che scuotono un ambiente già infuocato.

I troppi pareggi, le prestazioni altalenanti, il mercato che ha portato calciatori interessanti, ma che ancora non è terminato nonostante manchi pochissimo alla fine della sessione invernale, una classifica, sia di campionato che di Champions League, che non soddisfa del tutto.

Sono diversi i grattacapi in casa Juventus in una stagione che tutti sognavano diversa e che continua a lanciare messaggi contrastanti. Da una parte una squadra che a tratti gioca un buon calcio, sicuramente migliore rispetto a quello delle passate stagioni con Massimiliano Allegri in panchina, e che non perde quasi mai.

Dall’altra, però, non si può non considerare il fatto che la Juve segni troppo poco rispetto a quello che produce,non riesce quasi mai a chiudere le partite quando è in vantaggio e continua a pareggiare tante, troppe partite, non facendo quei passi in avanti necessari per svoltare questa stagione.

C’è anche da considerare, poi, che alcuni calciatori, pagati a peso d’oro l’estate scorsa, non hanno ancora portato quasi nulla di buono e che possono considerarsi pressoché oggetti misteriosi all’interno della rosa bianconera. Molta delusione tra i tifosi juventini, poi, c’è stata sicuramente dopo il derby contro il Torino pareggiato con una prestazione assai scialba.

Torino, tifosi e allenatore contro la società

Ma, se la Juventus non ride, sicuramente non lo fa nemmeno l’altra squadra di Torino, nonostante la bella vittoria casalinga ottenuta venerdì sera contro il Cagliari che allontana un pò i fantasmi di una classifica non ancora del tutto soddisfacente e tranquilla.

Accanto alle contestazioni ormai costanti della tifoseria granata nei confronti del presidente Urbano Cairo che, ad ogni partita casalinga e non, viene invitato dai suoi tifosi a cedere il club, ecco le dichiarazioni del tecnico Paolo Vanoli al termine della partita contro il Cagliari che scuotono ancora di più l’ambiente.

Mercato Torino, lo sfogo di Vanoli

L’ex tecnico del Venezia, infatti, ha tuonato con uno sfogo chiaro e preciso al termine del match di venerdì sera. Queste le sue parole riportate da Nicolò Schira: “Io sono stato chiaro e ho chiesto per l’ennesima volta alla società un giocatore, un attaccante per sostituire Duvan Zapata che sarà out fino a fine stagione. Solo una cosa ho chiesto, una…”.

Parole forti che alimentano il malcontento di un ambiente intero nei confronti di una società troppo spesso passiva sul mercato. Nonostante il bomber colombiano sia fermo ai box dallo scorso ottobre e salterà tutto il resto della stagione, infatti, a pochi giorni dalla fine della sessione invernale di calciomercato, non è ancora arrivato il suo sostituto in attacco e Vanoli lo ha fatto presente senza peli sulla lingua.